동아에스티, 빈혈치료제 '다베크론' 바이오시밀러 UAE 출시

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미국·유럽 등 글로벌 시장 진출도 박차

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 다베포에틴-알파 바이오시밀러 '다베크론'(프로젝트명 DA-3880)이 아랍에미리트(UAE)에 출시됐다고 12일 밝혔다.

동아에스티는 2024년 11월 UAE 제약사 줄파(Julphar)와 DA-3880의 중동·북아프리카(MENA) 지역 18개국에 대한 기술이전 계약을 체결했다. 줄파는 해당 지역의 허가와 상업화를 담당하며, 지난 6월 UAE에서 다베크론의 품목허가를 받은 뒤 현지 출시를 완료했다.

다베포에틴-알파 바이오시밀러 '다베크론' 제품 이미지 [사진=동아에스티]

이번 출시는 DA-3880의 MENA 지역 첫 상업화 성과다. 양사는 UAE를 시작으로 주요 국가에서 허가와 판매를 확대할 계획이다.

DA-3880은 다베포에틴-알파를 기반으로 개발한 2세대 빈혈치료제 바이오시밀러다. 만성신부전 환자의 빈혈과 항암 화학요법에 따른 빈혈 치료에 사용된다.

동아에스티는 2014년 일본 삼화화학연구소(SKK)와 DA-3880의 일본 내 개발·판매에 관한 기술수출 계약을 체결했다. DA-3880은 2019년 일본에서 제조판매 승인을 받았으며, 'Darbepoetin Alfa BS Injection Sanwa'라는 제품명으로 판매되고 있다. 일본 시장 매출은 2024년 165억원, 지난해 267억원을 기록했다.

동아에스티는 시장별 허가 전략에 따라 일본과 MENA, 튀르키예에서는 DA-3880을 네스프 바이오시밀러로 판매하거나 개발하고 있다. 미국과 유럽 등 주요 시장에서는 아라네스프 바이오시밀러로 개발 중이다.

동아에스티 관계자는 "아랍에미리트에서 DA-3880의 품목허가와 출시가 성공적으로 이뤄지며 MENA 시장 확대를 위한 기반을 마련했다"며 "Julphar社와의 협력을 바탕으로 MENA 지역에서 DA-3880의 허가 및 판매 국가를 확대하고, 미국과 유럽 등 주요 글로벌 시장 진출을 위한 개발도 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com