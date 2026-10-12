한진, 서울레이스 참가용품 1만2천명에 사전 배송

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공식 물류사로 참여해 전국 택배 네트워크 활용

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진이 대규모 러닝 행사 참가용품 배송을 맡으며 스포츠 물류 사업을 확대하고 있다. 전국 택배망을 활용한 개별 배송부터 국제대회 방송장비와 경주마 특수 운송까지 다양한 수요에 대응한다는 구상이다.

한진은 지난 11일 서울에서 열린 '2026 서울레이스'의 공식 물류사로 참여해 약 1만2000명의 참가자에게 대회 용품을 사전 배송했다고 12일 밝혔다. 이번 대회까지 3년 연속 공식 물류사로 참여했다.

한진은 지난 11일 서울에서 열린 '2026 서울레이스'에 참가하는 1만2000여 명의 러너들을 대상으로 참가에 필요한 용품을 사전에 택배로 배송했다고 밝혔다. [사진=한진 제공]

한진은 참가자들이 대회 현장에서 용품을 수령하는 번거로움을 줄이기 위해 집이나 원하는 장소에서 참가용품을 받을 수 있도록 지원했다. 대규모 참가자가 동시에 참여하는 러닝 행사의 특성을 고려해 전국 단위의 택배 네트워크를 활용해 신속하고 안전하게 전달했다.

한진은 생활 스포츠 물류 서비스를 확대하고 있다. 지난 3월에는 서울마라톤의 공식 물류사로 참여해 참가자들의 개인 물품을 운송했다.

국제 스포츠 행사에서도 다양한 물류를 수행해왔다. 지난 6월 북중미에서 열린 국제 축구대회의 방송장비 운송을 지원했으며, 9월에는 아이치-나고야 아시안게임 관련 방송장비를 운송했다. 또한 8월에는 국제 경주마 특수 수송도 수행했다.

한진 관계자는 "참가자들이 편리하게 대회를 준비할 수 있도록 배송 서비스를 제공했다"고 말했다.

nrd@newspim.com