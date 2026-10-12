배우 김용지, 11일 비공개 결혼…김고은·배정남 축하

AI 핵심 요약beta
- 배우 김용지가 12일 비공개 결혼식을 올렸다.
- 동료 김고은과 배정남이 SNS로 축하했다.
- 김용지는 2015년 데뷔해 연기 활동을 이어왔다.
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동료 배우 SNS 통해 결혼 소식 알려져
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 김용지가 결혼했다.
12일 연예계에 따르면 김용지는 전날 야외에서 가까운 이들이 참석한 가운데 비공개로 결혼식을 올렸다. 결혼 전 별도의 발표는 없었으며 신랑에 대한 구체적인 정보도 공개되지 않았다.
결혼 소식은 동료 배우들의 SNS를 통해 알려졌다. 한국예술종합학교 동기인 김고은은 결혼식 현장 사진을 공개하며 김용지의 새로운 출발을 축하했다.
tvN 드라마 '미스터 션샤인'에서 함께 호흡을 맞춘 배정남도 예식에 참석했다. 그는 김용지 부부와 촬영한 사진을 올리고 축하 메시지를 남겼다.
공개된 사진에는 웨딩드레스를 입은 김용지가 야외 예식장에서 신랑과 함께 있는 모습이 담겼다.
모델 출신인 김용지는 2015년 광고를 통해 데뷔했다. 2018년 '미스터 션샤인'을 시작으로 본격적인 연기 활동에 나섰으며 '왓쳐', '모두의 거짓말', '더 킹: 영원의 군주', '구미호뎐' 시리즈, 넷플릭스 '썸바디' 등에 출연했다.
taeyi427@newspim.com