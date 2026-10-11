[프로야구] '4년 연속 최하위' 키움, 1차 지명 박주성 포함 선수 8명 방출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 4년 연속 최하위에 머무른 프로야구 키움이 2027시즌을 앞두고 선수단 정리에 나섰다.

키움은 11일 투수 박주성, 오혜성, 정동준, 이승재와 포수 김리안, 내야수 김병휘, 이주형(등번호 58번), 외야수 심휘윤 등 8명에게 재계약 불가 의사를 전달했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 키움의 박주성. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.10.11 wcn05002@newspim.com

가장 눈에 띄는 선수는 박주성이다. 2019년 신인 드래프트 1차 지명으로 입단한 박주성은 통산 49경기에서 3승 5패 1홀드, 평균자책점 6.35를 기록했다.

지난해 KT전에서 데뷔 첫 선발승을 거두는 등 반등 가능성을 보였지만 올해는 1군 마운드에 오르지 못했다. 1군 통산 53경기에 출전한 이주형과 올해 퓨처스리그 52경기에서 타율 0.283을 기록한 심휘윤도 방출 명단에 포함됐다.

올 시즌 50승 4무 90패로 최하위에 그친 키움은 신인 하현승을 비롯한 젊은 선수들을 중심으로 팀 재건에 나설 계획이다.

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