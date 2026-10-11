[프로야구] '라밤바' 박근서 계약금 3억원...롯데, 신인 11명 전원 계약

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 롯데가 2027 KBO 신인 드래프트에서 지명한 선수 11명 전원과 입단 계약을 마쳤다.

롯데는 11일 1라운드 전체 4순위로 지명한 좌완 투수 박근서(서울디자인고)와 계약금 3억원에 입단 계약을 체결했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 아버지의 입단 축가로 화제를 모은 롯데 자이언츠 신인 투수 박근서와 계약금 3억원을 받았다. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.10.11 wcn05002@newspim.com

박근서는 최고 시속 150㎞에 육박하는 빠른 공과 뛰어난 이닝 소화 능력을 갖춘 유망주다. 위기 상황에서도 흔들리지 않는 경기 운영 능력을 바탕으로 롯데의 미래 선발진을 책임질 자원으로 평가받는다.

특히 박근서는 지난달 신인 드래프트에서 아버지가 부른 축가로 화제를 모았다. 당시 박근서의 아버지는 아들이 1라운드에 지명되자 함께 단상에 올라 '선원이 아닌 선장이 되길 바라는 마음'을 담아 노래 '라밤바'를 열창했다. 이 장면은 야구팬들 사이에서 큰 관심을 받았다.

[서울=뉴스핌] 롯데 2027시즌 신인 계약 현황. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.10.11 wcn05002@newspim.com

2라운드 지명자 배종윤은 계약금 1억5000만원, 3라운드 이현민은 1억원에 각각 계약했다. 배종윤은 부드러운 스윙과 넓은 수비 범위, 강한 어깨, 빠른 발을 두루 갖춘 야수다. 이현민은 최고 시속 140㎞대 후반의 직구를 앞세워 공격적인 승부를 펼치는 투수로 평가받는다.

롯데는 "박근서는 뛰어난 이닝 소화력과 위기관리 능력을 갖춘 우수한 좌완 선발 자원"이라며 기대감을 드러냈다.

입단 계약을 마친 신인 11명은 지난 10일 부산 사직야구장에서 열린 '루키데이'에 참석해 홈 팬들에게 첫인사를 전했다. 이들은 오는 21일부터 김해 상동야구장에 합류해 본격적인 팀 훈련에 돌입할 예정이다.

wcn05002@newspim.com