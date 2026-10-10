전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.10 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로야구] 한화 김경문 감독, NC와 최종전 후 작별…우승 한 결국 못 풀어

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한화 김경문 감독이 10일 NC전을 앞두고 퇴진 의사를 밝혔다.
  • 김 감독은 2024년 한화에 부임해 2025시즌 팀을 2위로 이끌었다.
  • 한화는 NC전 후 새 감독을 선임해 내년 시즌을 준비한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한화 김경문 감독이 올 시즌을 끝으로 퇴진 의사를 밝혔다.

한화는 10일 "김경문 감독이 이날 NC와 경기를 앞두고 팀을 떠난다는 뜻을 밝혔다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 한화 김경문 감독이 10일 대전에서 열리는 NC와 2026 KBO리그 정규시즌 최종전을 끝으로 한화 사령탑에서 물러난다. [사진=한화 이글스] 2026.10.10 willowdy@newspim.com

김 감독은 지난 2024년 중반 최원호 전 감독 후임으로 3년 총액 20억 원에 계약을 맺고 한화 감독으로 부임했다. 지난 2018시즌 중반 NC 감독직에서 자진 사퇴 후 6년 만의 현장 복귀다.

부임 첫 해 부진에 빠진 한화를 수습한 김 감독은 지난 2025시즌에는 팀을 정규 시즌 2위로 이끌었다. 한화는 19년 만에 한국시리즈 진출에 성공했지만, LG에 1승 4패로 무너져 우승에는 실패했다.

김 감독은 올 시즌 다시 한화의 대권을 노렸다. 하지만 지난 시즌 큰 힘이 됐던 외국인 투수 코디 폰세(토론토)와 라이언 와이스(휴스턴)가 미국으로 진출했다. 대신 영입한 오웬 화이트, 윌켈 에르난데스와 브루스 짐머맨이 기대만큼 활약을 보여주지 못했다.

게다가 김범수, 이태양(이상 KIA), 한승혁(KT) 등 불펜요원들도 타팀으로 이적했다. 김서현, 정우주 등 어린 투수들도 부진에 시달리면서 결국 한화는 하위권으로 추락하며 9위로 마무리하게 됐다.

[서울=뉴스핌] 한화 김경문 감독이 10일 대전에서 열리는 NC와 2026 KBO리그 정규시즌 최종전을 끝으로 한화 사령탑에서 물러난다. [사진=한화 이글스] 2026.10.10 willowdy@newspim.com

한화는 이날 대전에서 열리는 NC와 2026 KBO리그 정규시즌 최종전을 마친 후 신임 감독을 선임해 내년 시즌을 준비한다.

한편 김 감독은 지난 1982년 OB(현 두산)에서 프로 생활을 시작 후 지난 1991시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다. 1994년 삼성 배터리코치로 지도자의 길을 걸었고, 2004년부터 2011년까지 두산 감독을 역임했다. 이후 2011년부터 2018년까지 NC 지휘봉을 잡았다.

김 감독은 지난 2008년 베이징 올림픽에서 국가대표 사령탑으로 한국의 전승 금메달이라는 쾌거를 이루기도 했다. 하지만 한국시리즈 우승과는 연을 맺지 못했다. 2005년, 2007년, 2008년, 2016년과 2025년까지 준우승만 5번 기록했다.  

willowdy@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
사진
JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동