[프로야구] SSG, 지난해 '섬곤전' 이어 올해 특별 이벤트 경기 '최광야구' 개최

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = SSG가 팀의 간판스타 최정과 김광현을 앞세워 팬들을 위한 특별한 이벤트 경기를 개최한다.

SSG는 오는 17일 오후 5시 30분 인천 SSG랜더스필드에서 '2026 랜더스페셜 매치-최광야구 1429'를 개최한다고 11일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 프로야구 SSG 랜더스가 오는 17일 인천 SSG랜더스필드에서 '2026 랜더스페셜 매치–최광야구 1429'를 개최한다. [사진 = SSG 랜더스] 2026.10.11 wcn05002@newspim.com

이번 행사는 한 시즌 동안 뜨거운 응원을 보내준 팬들에게 감사를 전하고, 선수단과 팬이 함께 한 해를 마무리하기 위해 마련됐다.

SSG는 2024년 김민식과 이지영이 팀을 나눠 맞붙은 '민지전'을 시작으로 지난해 한유섬과 오태곤의 '섬곤전'까지 매년 특별한 이벤트 경기를 진행해 왔다.

올해는 팀을 대표하는 투타 베테랑 최정과 김광현이 각각 감독을 맡아 맞대결을 펼친다. 행사명인 '최광야구 1429'는 두 선수의 이름과 등번호인 최정의 14번, 김광현의 29번을 조합해 만들었다. 올 시즌 부상으로 오랜 기간 자리를 비웠던 두 선수는 이번 행사를 통해 오랜만에 홈 팬들과 만날 예정이다.

경기 방식도 특별하다. 기존 이벤트 경기와 마찬가지로 투수와 야수가 서로 포지션을 바꿔 출전한다. 평소 마운드에서 공을 던지던 투수들이 타석에 들어서고, 수비와 타격을 담당하던 야수들이 투수로 나서는 등 정규시즌에서는 볼 수 없었던 장면들이 펼쳐질 전망이다.

올해는 행사 규모를 확대하고 다양한 예능 요소까지 더해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 계획이다. 참가 선수도 화려하다. 투수조에서는 김민과 조병현, 이로운 등 20명이 나서며 야수조에서는 오태곤, 최지훈, 박성한 등 16명이 출전한다.

특히 이번 행사는 구단 이벤트 경기 최초로 스포츠 전문 채널 SPOTV를 통해 현장 생중계된다. 김민수 캐스터와 이대형 해설위원이 중계를 맡는다.

입장권은 오는 14일 오전 11시부터 SSG닷컴을 통해 예매할 수 있으며, 1인당 최대 6매까지 구매할 수 있다.

한편 SSG는 올 시즌 65승 5무 74패를 기록하며 정규시즌 6위로 시즌을 마무리했다.

wcn05002@newspim.com