[프로농구] 이규섭의 DB, '친정' KCC 원정서 85-79 승리

DB 엘런슨 24점·해먼즈 18점 쌍포 앞세워 시즌 2승

KCC 허훈 더블더블·킹 퇴장 악재 2연승서 멈춰

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이규섭 원주 DB 감독이 친정팀 부산 KCC를 상대로 기분 좋은 승리를 거두며 팀 분위기를 단숨에 끌어올렸다.

DB는 10일 부산 사직실내체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 KCC를 85-79로 제압했다. 개막전 승리 후 LG에 패했던 DB는 시즌 2승 1패를 기록했고 2연승을 달리던 KCC는 2승 2패가 됐다. 지난 시즌까지 KCC 코치였던 이규섭 감독은 이상민 KCC 감독과의 첫 사령탑 맞대결에서 웃었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이규섭 원주 DB 감독이 10일 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 선수들을 독려하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.10 psoq1337@newspim.com

외국인 원투펀치의 화력이 빛났다. 헨리 엘런슨이 24득점 8리바운드로 공격을 이끌었고 레이션 해먼즈가 18득점 9리바운드로 힘을 보탰다. 이용우가 3점슛 4개를 포함해 12득점을 올렸고 이선 알바노가 11득점 6리바운드 4어시스트로 경기 리듬을 조율했다. KCC에서는 허훈이 22득점 10어시스트로 더블더블을 작성하고 루이스 킹이 18득점으로 분전했다.

KCC는 1쿼터 장재석과 허훈의 연속 득점으로 12-5까지 달아났다. 그러나 DB는 특유의 빠른 속공으로 전세를 뒤집었다. 김보배의 덩크슛을 시작으로 해먼즈의 득점과 이용우의 3점포가 터지며 18-15로 역전한 채 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터 들어 DB의 화력이 폭발했다. 엘런슨과 해먼즈가 골밑과 외곽을 오가며 맹폭을 가했고 이용우가 외곽 지원사격을 더해 46-36으로 10점 차 리드를 잡고 전반을 끝냈다. 2쿼터 막판 DB 김보배가 엘런슨과 강하게 충돌한 뒤 쓰러져 구급차를 타고 병원으로 후송됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 헨리 엘런슨이 10일 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 드리블하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.10 psoq1337@newspim.com

3쿼터 KCC가 킹과 윤기찬의 3점포를 앞세워 60-63까지 추격했으나 DB는 엘런슨, 해먼즈의 골밑 득점과 이용우의 3점포로 급한 불을 껐다. 4쿼터 KCC는 맹추격을 펼쳤지만 경기 종료 6분 20초 전 핵심 외국인 킹이 5반칙 퇴장을 당하며 동력을 잃었다. 종료 직전 숀 롱마저 퇴장당한 사이 DB가 침착하게 리드를 지켜내며 6점 차 승리를 완성했다.

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