'보복운전 논란' 前 축구 국가대표 김영광 사과…"운전 습관 돌아보겠다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 축구 국가대표 골키퍼 출신 방송인 김영광이 보복운전 논란에 대해 사과했다. 수사기관으로부터 혐의없음 처분을 받았지만 자신의 운전 방식이 다른 사람에게 불안감을 줄 수 있었다는 점을 인정하며 재발 방지를 약속했다.

김영광은 9일 자신의 SNS를 통해 "최근 보도된 일로 많은 분께 걱정과 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 밝혔다. 이어 "이번 일과 관련해 경찰 조사에 성실히 임했으며 현재까지 불송치 및 혐의없음 처분을 받았다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광. [사진 = SM C&C] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

앞서 지난 8일 SBS '8 뉴스'는 전 축구 국가대표 A씨가 지난 3월 서울 마포구의 한 터널 인근에서 보복운전을 했다는 신고가 접수됐다고 보도했다. 당시 택시 운전자는 A씨가 몰던 SUV 차량이 굉음을 내며 자신의 차량을 추월한 뒤 안전거리를 충분히 확보하지 않은 채 끼어드는 등 위협적인 운전을 했다고 주장했다.

보도에서는 흰색 외제차가 다른 차량에 가까이 접근하는 모습이 담긴 영상도 공개됐다. 이후 김영광이 직접 입장문을 발표하면서 보도 속 운전자가 자신임을 밝혔다. 다만 수사기관은 보복운전 혐의를 인정하기 어렵다고 판단했다.

경찰은 상대 운전자에게 의도적으로 위해를 가하려 했다는 증거가 부족하다고 보고 사건을 불송치했다. 검찰 역시 위협 의도와 고의성을 인정하기 어렵다는 이유로 불기소 처분했다.

반면 공개된 영상을 확인한 일부 전문가들은 차량 간 안전거리 확보와 방향지시등 사용 여부 등을 근거로 보복운전으로 판단할 여지가 있다는 의견을 제시했다.

김영광은 법적 판단과 별개로 자신의 운전 태도를 반성하겠다는 뜻을 전했다. 그는 "이번 일을 겪으며 운전 중 제 판단과 행동을 되돌아보게 됐다"라며 "어떤 상황에서도 순간적인 판단이 안전보다 앞서서는 안 되며 도로 위에서는 다른 사람의 안전과 입장까지 고려해야 한다는 점을 다시 한번 깨달았다"라고 말했다.

이어 "당시 상황에 대한 법적 판단과는 별개로 제 운전 방식이 다른 분들께 불안감이나 불편함을 줄 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"라고 덧붙였다.

그러면서 "이를 가볍게 여기거나 정당화하지 않겠다"라며 "제 운전 습관을 더욱 엄격하게 돌아보고 어떤 상황에서도 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠다"라고 강조했다.

김영광은 "저를 지켜봐 주시고 응원해 주신 분들께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"라며 거듭 고개를 숙였다.

이번 논란과 함께 김영광이 과거 자신의 유튜브 채널에서 과격한 운전 습관을 언급했던 사실도 알려지면서 비판이 이어졌다.

한편 김영광은 현역 시절 국가대표 골키퍼로 활약했으며 은퇴 후 방송인으로 활동하고 있다. SBS '동상이몽 2-너는 내 운명', JTBC '예스맨', 웨이브 '피의 게임3' 등에 출연했으며 유튜브 채널 '나 김영광이오'도 운영 중이다.

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