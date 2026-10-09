[박신자컵] 후지쯔, BNK에 76-73 역전승...4전 전승 A조 1위

BNK, 2승 2패로 예선 탈락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 일본 W리그 후지쯔 레드웨이브가 부산 BNK 썸을 꺾고 2026 KB국민은행 박신자컵 예선 4전 전승을 거뒀다. 경기 막판 역전을 허용했지만 마치다 루이의 결정적인 3점포와 집중력으로 승부를 뒤집었다.

후지쯔는 9일 청주체육관에서 열린 대회 A조 예선 최종전에서 BNK를 76-73으로 제압했다. A조 1위로 4강에 진출한 후지쯔는 B조 2위와 준결승에서 맞붙는다. A조에서는 KB가 2위로 4강에 합류했다. 2승 2패를 기록한 BNK는 예선에서 탈락했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이소희가 9일 2026 KB국민은행 박신자컵 A조 예선 후지쯔 레드웨이브와의 최종전에서 돌파를 시도하고 있다. [사진=WKBL] 2026.10.09 psoq1337@newspim.com

후지쯔는 경기 초반부터 주도권을 잡았다. 빠른 패스와 사만다 퓨어링의 골밑 공격을 앞세워 경기 시작 3분 48초 만에 11-0으로 달아났다. BNK가 선수 교체 이후 추격에 나서면서 격차는 줄었다. 후지쯔는 1쿼터를 19-12로 마쳤다.

2쿼터에는 BNK의 외곽포가 살아났다. 바네사 데 헤수스와 김소니아가 연속 3점슛을 꽂으며 31-28까지 따라붙었다. 후지쯔는 핵심 빅맨 음폰오보 테미토프 조슈아의 발목 부상까지 겹쳐 흔들렸으나 마치다의 경기 운영과 미야자와 유키의 골밑 득점으로 흐름을 추슬렀다. 전반은 후지쯔가 42-36으로 앞선 채 끝났다.

후지쯔는 3쿼터 한때 10점 차까지 달아났다. 하지만 BNK의 끈질긴 추격에 58-53으로 간격이 좁혀졌다. 4쿼터에도 우위를 지키지 못했다. 이소희가 외곽포와 돌파로 공격을 이끌었고 변소정까지 3점슛을 보태면서 BNK가 역전에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김소니아가 9일 2026 KB국민은행 박신자컵 A조 예선 후지쯔 레드웨이브와의 최종전에서 골밑슛을 시도하고 있다. [사진=WKBL] 2026.10.09 psoq1337@newspim.com

후지쯔는 경기 종료 1분 25초 전 이소희에게 역전 3점슛을 허용해 71-73으로 밀렸다. 해결사는 마치다였다. 왼쪽 윙에서 노마크 기회를 잡은 마치다가 재역전 3점슛을 터뜨려 74-73을 만들었다. 이어 미야시타의 페인트존 득점으로 승기를 굳혔다. 후지쯔는 마지막 수비까지 성공하며 3점 차 승리를 확정했다.

후지쯔는 퓨어링과 우치오 아키나가 각각 12점을 올렸다. 마치다는 승부처에서 결정적인 득점을 책임지며 역전승을 이끌었다. BNK는 이소희가 3점슛 4개를 포함해 24점으로 분전했고 안혜지도 9점을 보탰다.

psoq1337@newspim.com