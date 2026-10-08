[박신자컵] '고서연 막판 3점포 3방' 하나은행, 우리은행 56-50 제압...KB, 신한도 승리

AI 핵심 요약beta
- 고서연의 3연속 3점슛으로 하나은행이 8일 우리은행에 역전승했다.
- 하나은행은 56-50으로 이겨 조별리그를 3승 1패로 마쳤다.
- KB스타즈와 신한은행도 각각 승리해 4강과 공동 1위를 확정했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 부천 하나은행이 경기 막판 고서연의 3연속 3점슛에 힘입어 아산 우리은행에 역전승을 거뒀다.
하나은행은 8일 충북 청주체육관에서 열린 2026 KB국민은행 박신자컵 조별리그 B조 경기에서 우리은행을 56-50으로 꺾었다.
하나은행은 조별리그를 3승 1패로 마쳤다. 우리은행은 2연승 뒤 첫 패배를 기록해 2승 1패가 됐다.
하나은행은 경기 초반 11-0까지 달아나며 주도권을 잡았다. 정현과 고서연이 공격을 이끌며 1쿼터를 14-10으로 앞섰다.
2쿼터에서는 후지모토 마코와 카타야마 나나, 심성영 등을 앞세운 우리은행에 역전을 허용해 한 때 점수가 16-24까지 벌어졌다. 그러나 하나은행은 다시 역전에 성공해 28-26으로 앞선 채 마쳤다.
3쿼터에도 접전이 이어졌다. 하나은행이 고서연의 외곽포로 34-28까지 달아났지만, 우리은행이 이명관과 나나의 공격에 힘입어 36-36으로 따라붙었다. 하지만 하나은행은 정현의 3점슛 등을 더해 42-39로 3쿼터를 마쳤다.
4쿼터 들어 흐름이 다시 우리은행으로 넘어갔다. 하나은행이 6분 넘게 득점하지 못한 사이 나나와 김단비, 이명관이 연속 득점하며 우리은행이 48-42까지 앞섰다.
하나은행은 이다현의 3점슛과 골밑 득점으로 추격했다. 승부처의 주인공은 고서연이었다. 팀이 47-50으로 밀리고 있던 상황에서 고서연은 3점 슛을 3연속 적중하며 56-50으로 역전을 이끌었다. 고서연은 경기 종료 1분 38초 전부터 2초를 남겨둘 때까지 3점슛 3개를 꽂았다.
고서연은 18점으로 팀 내 최다 득점을 기록했다. 경기 최우수선수(MVP)로 선정된 정현도 16점을 보탰다. 두 선수가 34점을 합작했다.
우리은행에서는 나나가 10점 5리바운드 4어시스트를 기록했지만 막판 하나은행의 외곽포를 막지 못했다.
청주 KB스타즈는 같은 장소에서 이어 열린 A조 경기에서 칼튼대학교를 79-42로 완파했다. 나윤정이 혼자 23점을 책임지며 승리를 이끌었다. 박지수와 양지수도 나란히 8점을 넣으며 힘을 보탰다. 3연승을 달린 KB스타즈는 3승 1패로 조별리그를 마치며 4강 진출을 확정했다.
칼튼대학교는 올리버가 11점, 포르탱이 10점을 기록했으나, 패배해 조별리그를 4전 전패로 대회를 마감했다.
이날 열린 마지막 B조 경기에서는 인천 신한은행이 빅토리아를 102-71로 대파했다. 신한은행은 하나은행과 나란히 3승 1패를 기록했다.
홍유순이 16점을 넣으며 팀 내 최다 득점을 기록했다. 이가현과 가네다 마나, 노구치 사쿠라는 나란히 14점씩 올리며 힘을 보탰다. 가드 신지현도 10점 3리바운드 6어시스트로 활약했다.
빅토리아 포워드 스미스는 혼자 28점을 넣으며 분투했지만, 31점 차 패배를 막지 못했다. 빅토리아는 1승 3패로 조별리그를 마쳤다.
박신자컵은 오는 9일 열리는 A조 후지쯔-부산 BNK 썸 경기와 B조 울란바타르-우리은행 경기를 끝으로 조별리그를 마친다.
football1229@newspim.com