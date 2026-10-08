[프로농구] 현대모비스 10일 울산 홈경기, 보이그룹 이븐 시투

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=울산 현대모비스 피버스 프로농구단이 보이그룹 이븐을 시투자로 초대한다.
현대모비스는 오는 10일 오후 4시 30분 울산 동천체육관에서 열리는 대구 한국가스공사 페가수스와의 경기에서 보이그룹 이븐(EVNNE)을 초청해 다양한 이벤트를 운영한다.
이날 이븐 멤버 박지후가 경기 시작에 앞서 자유투 시투에 나선다. 이후 멤버들은 관중석에서 경기를 함께 관람하며 현대모비스 선수단을 응원할 예정이다.
하프타임에는 이븐이 코트에 올라 공연을 선보이며 경기장을 찾은 팬들에게 농구와 공연을 함께 즐길 수 있는 색다른 볼거리를 제공한다.
오는 10일 열리는 홈경기 티켓은 현재 KBL 통합 웹사이트 및 공식 모바일 에플리케이션(KBL, 앱)을 통해 예매할 수 있다.
한편 구단은 이번 시즌 경기장을 찾아 주시는 팬들에게 한층 더 다채롭고 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사하기 위해 다양한 문화 콘텐츠 및 팬 참여형 이벤트를 지속적으로 선보일 계획이다.
iaspire@newspim.com