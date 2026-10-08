IMF·한은, 금융자산 토큰화에 경고 "금융안정 위험 키울 수도"

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IMF, 거래 효율성 이면의 유동성·레버리지 위험 경고

한은, 결제 플랫폼 분리에 따른 은행 자금관리 부담 지적

중앙은행 화폐 공급·담보관리 체계 마련 과제

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 국제통화기금(IMF)이 금융자산 토큰화가 거래·결제의 효율성을 높이는 동시에 금융안정 위험을 키울 수 있다고 경고했다. 한국은행은 토큰화 확산으로 은행의 유동성 관리 부담이 커질 수 있다며 중앙은행의 결제자산 공급과 유동성 지원체계 마련이 필요하다고 밝혔다.

한국은행은 8일 서울 중구 한은 별관에서 IMF와 공동으로 글로벌금융안정보고서(GFSR) '토큰화의 확대: 새로운 효율성과 취약성' 발표 행사를 개최했다.

곤살로 페르난데스 디오니스 IMF 통화자본시장국 선임 금융부문 전문가는 이날 발표에서 "토큰화는 금융시장을 변화시킬 잠재력이 있다"면서도 "금융안정 위험의 본질을 바꾸지는 않더라도 취약성이 축적되고 충격이 전달되는 경로를 재편할 수 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 곤살로 페르난데스 디오니스 국제통화기금(IMF) 통화자본시장국 선임 금융부문 전문가가 8일 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 글로벌금융안정보고서(GFSR) 발표 행사에서 토큰화의 금융안정 위험에 대해 발표하고 있다. 2026.10.08 eoyn2@newspim.com

토큰화는 주식·채권 등 금융자산을 분산원장기술(DLT)에 기록해 거래하는 방식이다. 자산의 발행부터 거래와 결제까지 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있어 비용을 줄이고 24시간 거래도 가능하게 한다.

IMF에 따르면 지난 7월 기준 환매조건부채권(레포) 거래를 제외한 토큰화 실물자산 규모는 약 650억달러다. 이 가운데 채권과 머니마켓펀드(MMF) 등 채권형 자산이 약 480억달러를 차지한다.

페르난데스 디오니스는 "토큰화가 일정 규모에 도달하면 유동성, 상호연계성, 레버리지와 같은 기존 위험이 시장 전반으로 증폭되고 전파되는 새로운 경로가 형성될 수 있다"고 진단했다.

IMF는 토큰화 증권의 결제에 안전하고 널리 통용되는 화폐가 필요하다고 봤다. 도매 자본시장에서는 가능한 경우 중앙은행 화폐를 활용하되, 예금토큰이나 스테이블코인 등 민간 결제수단을 사용할 때는 발행기관의 신용·유동성 위험을 고려해야 한다고 제시했다.

이어진 패널토론에서는 토큰화 확산에 따른 중앙은행의 유동성 공급과 결제체계 운영 과제가 다뤄졌다.

윤성관 한국은행 디지털화폐실장은 "중앙은행 지급준비금을 기반으로 한 도매형 디지털화폐와 이를 토대로 한 예금토큰의 안전성에는 의문의 여지가 없다"며 "핵심 과제는 거래량이 급증할 때 중앙은행 화폐 공급을 어떻게 확대할 것인가에 있다"고 말했다.

윤 실장은 한은이 진행 중인 프로젝트 한강을 사례로 들었다. 참여 은행들은 기존 한은금융망에 보유한 지급준비금 일부를 도매형 디지털화폐로 전환해 새로운 플랫폼에서 사용하고 있다.

그는 "시범사업 단계에서는 유동성 수요가 크지 않아 문제가 없지만 거래 규모가 커지면 기존 한은 금융망과 새로운 플랫폼 간에 지급준비금이 나뉘는 문제가 발생한다"며 "은행들의 유동성 확보 비용이 커지고 관리에도 어려움이 생길 수 있다"고 설명했다.

거래와 결제를 동시에 처리하는 '원자적 결제'도 논의 대상에 올랐다. 여러 거래를 합산해 차액만 결제하는 기존 방식과 달리 거래에 필요한 자금을 미리 확보해야 하는 구조다.

윤 실장은 "원자적 결제는 결제 위험을 줄이는 장점이 있지만 사전에 자금을 확보해야 하고 상계 효과도 줄어들 수 있다"며 "전체적인 유동성 수요가 오히려 늘어날 수 있다"고 지적했다.

실제 국제결제은행(BIS) 등이 추진하는 다자간 지급결제 실험인 프로젝트 아고라에서도 참가 은행들이 유동성 절약 장치 마련을 요구했다.

윤 실장은 "프로젝트 아고라에서도 참여 기관들이 유동성 절약 장치가 필요하다고 요청했다"며 "중앙은행이 유동성을 공급하려면 담보가 필요한 만큼 기존 담보관리 시스템을 새로운 플랫폼에 어떻게 연계할지가 중요한 과제"라고 말했다.

향후 토큰증권 제도화로 다양한 민간 분산원장 플랫폼이 등장할 것으로 예상되면서 중앙은행의 대응 필요성도 커지고 있다.

윤 실장은 "중앙은행은 민간 DLT 플랫폼에 안전하고 건전한 결제자산을 어떻게 제공할지, 유동성을 원활하게 공급하기 위한 체계를 어떻게 설계하고 구축할지를 고민해야 한다"고 말했다.

권민수 한국은행 부총재는 이날 개회사에서 "토큰화가 확산될수록 사후적 대응이 어려워질 수 있으므로 적절한 사전적 대응 체계의 마련을 고려해 볼 필요가 있다"며 "더 빠르고 효율적인 금융 인프라를 만드는 것만큼이나 그 속도를 감당할 수 있는 건전성과 안전장치, 그리고 필요 시 적시에 작동할 수 있는 정책체계를 함께 갖추는 것도 중요할 것"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com