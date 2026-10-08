에브리봇, 'VL르웨스트'서 서비스로봇 현장 시연

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇이 8일 VL 르웨스트서 로봇 시연을 했다
- 휴머노이드·휠체어·케어·안내·순찰로봇을 선보였다
- B2C서 B2B로 확대하며 현장 검증에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 AI 서비스로봇 전문기업 에브리봇이 서울 강서구 마곡지구의 대규모 시니어 레지던스 'VL 르웨스트'에서 다양한 서비스로봇 현장 시연을 진행했다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 현장에서는 휴머노이드 기반 주거환경 서비스로봇을 비롯해 자율주행 로봇휠체어, 케어로봇, 안내로봇, 순찰로봇 등이 선보였다. 로봇들은 실제 생활공간에서 사람과 함께 이동하며 안내, 생활지원, 순찰 등 다양한 서비스를 수행했다.
이번 시연은 에브리봇이 로봇청소기 중심의 B2C 사업에서 B2B 영역으로 사업을 확대하는 과정에서 실제 주거환경에서 로봇의 이동성과 서비스 수행 능력, 운영 가능성을 검증하기 위해 마련됐다.
시연 장소인 VL 르웨스트는 롯데건설이 시공하고 롯데호텔앤리조트가 운영을 지원하는 국내 최대 규모의 시니어 레지던스다. 주거공간뿐만 아니라 레스토랑, 피트니스, 사우나, 라운지 등 다양한 생활·편의시설을 갖춘 복합적인 주거환경이 특징이다.
에브리봇은 기존 로봇청소기 중심의 B2C 사업에서 축적한 자율주행 기술을 바탕으로 서비스로봇, 휴머노이드, 시니어 모빌리티, 케어로봇 등 B2B 로봇사업으로 영역을 확대하고 있다. 실제 사용환경에서 로봇의 역할과 효용을 확인하고 현장별 요구사항을 제품 및 서비스에 반영하는 현장 중심의 사업 전략을 추진 중이다.
에브리봇 관계자는 "이번 시연은 실제 생활환경에서 서비스로봇의 활용 가능성을 확인한 자리였다"며 "축적된 자율주행 및 로봇 비전 기술을 바탕으로 다양한 생활공간에 최적화된 서비스로봇 솔루션을 고도화하고 B2B 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com