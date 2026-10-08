KB국민카드, 네팔 아동 위한 '희망 스마트도서관' 조성

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 8일 네팔 교육 개선 위해 스마트도서관 조성에 나섰다.
- 지난 7일 나모붓다 초등학교서 희망 스마트도서관 현판식을 열었다.
- 유휴교실을 리모델링해 도서·컴퓨터 교실을 만들고 ICT 교육을 지원한다.
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도서·디지털 교육 환경 개선…지속가능한 교육공간 마련
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 네팔 교육 소외지역 아동·청소년의 교육 환경 개선을 위해 '네팔 희망 스마트도서관' 조성에 나선다고 8일 밝혔다.
KB국민카드는 지난 7일(현지시간) 네팔 카브레(Kavre) 지역 나모붓다(Namobuddha)에 위치한 초등학교(Shree Janajagriti Basic School)에서 '네팔 희망 스마트도서관' 현판식을 열었다.
이날 행사에는 지구촌나눔운동 나눔대사인 배우 이일화와 박을종 상임이사, 쿤상 라마(Kunsang Lama) 나모붓다 시장 등 관계자들이 참석했다.
이번 사업은 도서와 교육 콘텐츠, 디지털 학습 인프라가 부족한 네팔 농촌지역 아동들에게 보다 나은 교육 환경을 제공하기 위해 마련됐다.
KB국민카드는 지구촌나눔운동과 협력해 학교 내 유휴 교실을 리모델링하고 아동친화형 도서관과 컴퓨터 교실을 조성할 예정이다.
도서관에는 아동·청소년 도서와 교육자료 등 300권 이상의 도서를 비치하고, 컴퓨터 교실에는 교육용 컴퓨터와 인터넷 네트워크 환경을 구축한다.
또한 교사 대상 정보통신기술(ICT) 교육을 지원하고, 학교·지방정부와 협력해 조성 이후에도 안정적으로 운영될 수 있는 체계를 마련할 계획이다.
KB국민카드 관계자는 "희망 스마트도서관이 네팔 지역 아동들이 책과 디지털 교육을 보다 가까이에서 접하고 미래를 준비하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래세대의 교육 기회 확대를 위한 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com