BNK금융그룹, 기업가치 제고 '밸류업 2.0' 본격 추진

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 8일 Value-Up 2.0을 본격 추진했다
- 6일 리더십 서밋, 7일 라운드테이블을 열었다
- 수익성·자본효율성 강화와 소통 확대에 나섰다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK금융그룹은 지난 9월 발표한 기업가치 제고 계획을 실행에 옮기기 위해 'Value-Up 2.0'을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.
그룹은 지난 6일 부산은행 본점에서 경영진과 계열사 CEO, 임원, 이사회가 참여한 'BNK Value-Up 2.0 리더십 서밋'을 개최했다. 이어 7일에는 주주와 투자자, 애널리스트와 함께 'BNK 캐피탈 마켓 라운드테이블'을 열었다.
리더십 서밋에서는 경영진과 이사회가 함께 그룹의 기업가치 제고 방향과 계열사별 실행과제를 논의했다. 전략 수립과 실행, 성과 점검이 유기적으로 이어지는 협업체계를 강화하는 데 중점을 뒀다.
각 계열사는 외형 성장보다 수익성과 자본효율성을 중심으로 사업 포트폴리오와 자원배분 체계를 점검하고 구체적인 경영성과로 이어가기 위한 실행과제를 추진하기로 했다.
캐피탈 마켓 라운드테이블에서는 주주와 투자자, 애널리스트가 참석해 기업가치 제고 방향과 실행계획을 공유하고 주요 경영현안과 향후 추진방향에 대해 경영진과 의견을 나눴다. 시장의 평가와 의견을 경영에 반영하는 쌍방향 소통을 강화하는 취지다.
BNK는 앞으로 기업가치 제고 전략의 추진상황과 성과를 이사회와 지속적으로 공유하고, 주주와 투자자 등 시장과의 소통을 통해 실행방향을 점검해 나갈 계획이다.
romeok@newspim.com