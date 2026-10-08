트럼프, 美中 회담서 시진핑에 '다카이치와 대화' 촉구

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 지난달 시진핑과 회담에서 다카이치 총리와 대화하라 촉구했다.
- 중국의 대일 수출 규제 완화도 요구했으나 시 주석은 호응하지 않았다.
- 시 주석은 일본 군국주의 위험을 거론하며 경고했다고 전해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 미국 워싱턴에서 열린 미중정상회담에서 시진핑 중국 국가주석에게 다카이치 사나에 일본 총리와 대화할 것을 촉구한 것으로 전해졌다. 중국의 대일 수출 규제 완화도 요구했지만, 시 주석은 적극적으로 호응하지 않은 것으로 알려졌다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 8일 복수의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 지난달 시 주석과의 정상회담에서 중국의 대일 수출 규제를 완화하고 중일 정상 간 대화를 추진할 것을 촉구했다고 보도했다.
트럼프 대통령은 중국이 희토류를 비롯한 수출을 규제하면서 일본 산업을 압박하고 있다는 점을 거론했다. 특히 일본 공급업체에 의존하는 미국 산업에도 중국의 조치가 위협이 되고 있다고 지적한 것으로 전해졌다.
SCMP에 따르면 트럼프 대통령은 중국의 수출 규제가 지난해 10월 부산에서 합의한 미중 무역 휴전에 대한 간접적인 위반이라고 주장했다. 다만 일본 관련 문제는 당시 정상회담에서 트럼프 대통령의 최우선 의제는 아니었던 것으로 전해졌다.
이에 대해 시 주석은 트럼프 대통령의 요구에 적극적인 반응을 보이지 않은 것으로 알려졌다. 오히려 일본 군국주의가 초래하는 위험이 커지고 있다고 경고했다고 SCMP는 전했다.
goldendog@newspim.com