[전문] 李대통령 "이집트와 전략적 동반자 관계 격상…실질 성과로 구체화"

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한-이집트 정상회담 후 공동언론발표

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 8일 국빈 방문한 압델 파타 알시시 이집트 대통령과의 소인수·확대 정상회담을 계기로 양국 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상하는 것에 합의했다.

이와 함께 경제·사회 협력 확대를 위한 법적, 제도적 기반을 마련하고 에너지, 과학기술, 인공지능(AI), 고속인터넷, 사이버보안, 방위산업 등 분야에서의 협력도 강화하기로 했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 양국 정상회담 이후 가진 알시시 대통령과의 공동언론발표 자리에서 "오늘 서울에서 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하는 공동성명을 발표하고, 그간의 합의를 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 구체화해 나가기로 했다"고 밝혔다.

이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 공동언론발표를 하기 위해 준비하고 있다. [사진=KTV] 2026.10.08

다음은 이 대통령의 한-이집트 공동언론발표문 전문이다.

존경하는 알시시 대통령님과 이집트 대표단의

한국 방문을 대한민국 국민들과 함께 진심으로 환영합니다.

지난해 수교 30주년을 맞아 제가 이집트를 방문한 데 이어,

1년도 채 되지 않은 시점에 알시시 대통령님께서

10년 만에 한국을 찾아주신 것을 참으로 뜻깊게 생각합니다.

지난해 카이로에서 저와 알시시 대통령님은

평화와 번영, 문화 융성을 위한 협력을

심화해 나가기로 하였습니다.

그리고 오늘 서울에서

양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하는 공동성명을 발표하고,

그간의 합의를 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로

구체화해 나가기로 하였습니다.

이번 회담을 계기로 우리 양국은 크게 다섯 가지 분야에서

의미 있는 성과를 거두었고,

총 12건의 협력 문건을 체결하고 또 개정하였습니다.

첫째, 양국 간 경제·사회 협력 확대를 위한

법적, 제도적 기반을 마련했습니다.

이집트는 중동과 아프리카를 잇는 경제 대국이자,

우리의 주요 교역파트너이고,

또 이미 우리 유수의 기업들이 활발히 진출해 있는 나라입니다.

이집트 측 역시 세계적인 경쟁력을 갖춘

우리 기업들과의 협력 확대에도 큰 관심을 보이고 있습니다.

이에 따라 우리 양국은 지난해

'한-이집트 포괄적 경제동반자협정(CEPA)' 추진을

합의한 데 이어,

오늘 동 협정의 협상을 개시할 것임을 공식 선언했습니다.

향후 이 협정이 조속히 타결되어

양국 교역과 투자는 물론이고 광범위한 분야로 경제협력이 확대되는

든든한 기반이 될 것으로 기대합니다.

아울러, 우리나라는 아시아 국가 중 처음으로

이집트와 '사회보장협정'을 체결했습니다.

이를 통해 양국 파견 근로자의

연금 보험료 이중 납부 부담이 완화됨으로써

기업들의 상호 진출과 경제 활동이 한층 촉진될 것으로 기대합니다.

둘째, 우리 양국은 산업과 에너지, 과학기술 분야에서의 협력도

강화해 나가기로 하였습니다.

우리나라의 세계적인 조선 역량을 바탕으로

이집트의 친환경 조선산업 발전에 기여하고,

앞으로도 양국 간 호혜적 협력을 이어갈 수 있도록

'조선 협력 MOU'를 체결했습니다.

아울러, '청정에너지 협력 MOU' 체결을 통해

양국의 에너지 전환 협력을 확대하는 한편으로,

'전력 인프라 협력 MOU' 체결을 바탕으로 해서

안정적인 전력 공급과 에너지 안보 강화에도

크게 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

인공지능, 고속인터넷, 사이버보안과 같이

첨단기술과 디지털 전환 분야의 협력 확대를 위해

'정보통신기술(ICT) 협력 MOU'를 체결하여

양국의 미래지향적 발전을 위한 기반을 마련했습니다.

이러한 협력 확대는 K-이니셔티브의 세 가지 비전인

'글로벌 AI 기본사회', '녹색 대전환',

'글로벌 에너지 공급망을 위한 연대'와도 맞닿아 있습니다.

이재명 대통령이 8일 청와대에서 이집트와의 확대 정상회담 성과를 소개하는 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.10.08

셋째, 양국은 국방·방산 협력을 확대해 나가기로 하였습니다.

저와 알시시 대통령님은 K-9 자주포 공동생산이

양국의 성공적인 방산 협력 모델로 자리잡았다는 데 공감했습니다.

알시시 대통령님은 우리의 우수한 방산 역량을 높이 평가하였고,

저는 양국 간 방산 협력이 단순한 무기체계 수출을 넘어

이집트군의 전력 강화와 현지생산‧기술협력을 통한

이집트의 산업기반 확충에도 기여하는

호혜적 파트너십으로 발전하기를 희망한다고 말씀드렸습니다.

넷째, 문화, 인적 교류, 교육 분야에서의 협력을

심화해 나가기로 하였습니다.

양국이 지닌 풍부한 문화유산과 자산을 바탕으로

국민 간 교류를 더욱 활성화해 나가기로 하였으며,

이를 위해 내년을 '한-이집트 상호문화교류의 해'로 지정하였습니다.

이와 함께, 이집트 대박물관은

우리 국립중앙박물관 및 국립농업박물관과

각각의 협력 MOU를 체결하였습니다.

알시시 대통령님은 이번 협력을 통해

이집트의 유구한 역사와 문명을 한국에 널리 알리는 기회가 마련되었다고 평가하였고,

저 역시 우리 문화의 매력이 이집트 국민들에게

더욱 가까이 다가가는 중요한 계기가 되기를 기대한다고 말씀드렸습니다.

아울러, 알시시 대통령님은

대한민국의 성장을 이끈 교육의 역할과 중요성을 높이 평가하였고,

우리 양국은 변화하는 교육환경과 확대된 협력 수요를 반영하여

10년 만에 '고등교육 협력 MOU'를 개정했습니다.

마지막으로, 우리 양국은 한반도와 중동을 포함한

국제사회의 평화와 안정을 위해 지속적으로 노력해 나가기로 했습니다.

저는 이집트가 가자지구를 포함해 중동 평화를 위해

노력하고 있음을 높이 평가하였고,

양국은 중동 지역의 조속한 평화와 안정 회복을

위해 계속 노력해 나가기로 하였습니다.

양국은 국제 해상 물류의 원활한 흐름과

모든 선박의 자유롭고 안전한 항행의 중요성을 재확인했습니다.

아울러 저는 한반도 평화 공존을 위한

우리 정부의 구상을 설명드렸습니다.

싸워서 이기는 것보다 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 것이

가장 확실하고 튼튼한 안보라는 우리 정부의 확고한 철학을

알시시 대통령님께 전달했습니다.

알시시 대통령님은 대화와 협력의 여건을 조성하고자 하는

우리 정부의 노력을 높이 평가하고, 전적인 지지를 표명해 주셨습니다.

지난해 양국 수교 30주년에 이어,

알시시 대통령님의 10년 만의 방한,

또 1년 만에 이루어진 양국 정상의 상호방문을 통해

한-이집트 관계는 '전략적 동반자 관계'로 격상되었고,

양국 협력에 새로운 장이 열렸습니다.

양국이 앞으로 함께 걸어갈 이 새로운 여정이

지난해 제가 카이로 대학교에서 발표한

대중동 구상인 '샤인(S.H.I.N.E.) 이니셔티브'라는 이름처럼

더욱 환하게 빛나게 되기를 바랍니다.

알시시 대통령님과 이집트 대표단의 방한을

다시 한번 우리 국민 여러분과 함께 진심으로 환영하고,

또 좋은 합의에 이른 점에 대해서 함께 축하합니다.

감사합니다. 슈크란(감사합니다).

pcjay@newspim.com