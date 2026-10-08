한-이집트 전략적 동반자 관계 격상…李대통령 "미래 신산업 혁신 함께 하자"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 8일 알시시 이집트 대통령과 회담했다
- 양국은 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하기로 합의했다
- 이 대통령은 SHINE 협력과 경제협정 개시를 제안했다
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"관계 격상, 양국 미래 협력 중요 계기"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 8일 10년 만에 한국을 국빈으로 방한한 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 확대회담을 갖고 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하는 데 합의했다.
이 대통령은 이날 알시시 대통령과 청와대에서 가진 확대 정상회담 자리에서 "대한민국의 우수한 기술력과 성공적인 산업화 경험, 이집트의 전략적 입지와 풍부한 인적 물적 자원은 서로의 발전을 뒷받침할 수 있는 상호보완적인 큰 강점"이라며 "이를 바탕으로 우리 두 나라가 긴밀하고 활발하게 소통하면 상생의 파트너십을 더욱 공고하게 다져 나갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "우리 두 나라는 비록 지리적으로는 멀리 떨어져 있지만 여러 면에서 닮아 있다"며 "각자 지정학적 요충지에서 역내 평화와 안정을 위해 부단한 노력을 기울이고 있고, 유구한 역사적 토대 위에서 세계가 주목하는 문화 강국으로 성장 발전하고 있다"고 강조했다.
◆ 李 "이집트는 SNINE 이니셔티브 핵심 파트너"
이 대통령은 "특히 이집트는 지난해 제가 카이로 대학에서 발표한 대중동구상, 'SNINE(샤인) 이니셔티브'의 핵심 파트너"라며 "양국이 한반도와 중동 지역의 긴장을 완화해서 평화를 구축하는 데 함께 힘을 모아 나가길 바란다"고 말했다.
SHINE은 안정(Stability), 조화(Harmony), 혁신(Innovation), 네트워크(Network), 교육(Education)을 뜻하며 이를 통해 중동과 한반도의 상생을 이루겠다는 구상이다.
이 대통령은 "서로의 경제 발전 비전을 함께 실현할 수 있도록 포괄적 경제 동반자 협정의 협상을 개시해서 견고한 제도적 기반을 마련하게 되길 바란다"며 "이를 바탕으로 친환경 조성, 청정에너지, 과학기술과 같은 미래 신산업 분야에서 혁신을 함께 이루어 나가기 바란다"고 강조했다.
이 대통령은 "이번 대통령님의 방한을 계기로 우리 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하게 된 것은 매우 의미 있고 시의적절하다"며 "이번 관계 격상이 양국의 미래 비전을 실질적인 협력으로 잇는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.
알시시 대통령 역시 "대통령님께 대한민국 국민들에 대한 존중과 감사의 마음을 표하고 싶다"며 "아름답고 대단한 우방국인 대한민국에서 저를 따뜻하게 환영해 주셔서 감사하다"고 화답했다.
그는 "지난해 11월 이집트를 방문한 이후 우리의 관계가 크게 발전한 것을 높이 평가하고 있다"며 "한국은 관계를 포괄적 관계로 격상하기로 발표한 이후 중요한 파트너국이 되었고, 향후 한국과의 관계는 질적으로 크게 도약할 것"이라고 전망했다.
◆ 알시시 "한국 기업 이집트 정착 편의 봐줄 것"
알시시 대통령은 "양국의 모든 분야의 협력에 대해서 전적으로 동의하고 있다"며 "이를 지원하고 발전시키기 위한 책임을 다하겠다"고 말했다.
그는 이어 "어제 한국과 이집트 기업인들 포럼에서 이집트에서 한국 기업들이 가질 수 있는 여러 투자 기회에 대해 말씀드렸다"며 "이집트가 한국 기업들이 이집트에 진출해서 정착할 수 있도록 온갖 지원과 편의를 주겠다는 책임을 강조했다"고 밝혔다.
그는 "한국 산업단지를 조성해서 중동, 이집트에서 현지화한 후에 중동, 아프리카 그리고 유럽으로 이집트의 자유무역협정(FTA)을 활용해서 진출할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "국제 안전과 안보를 위협하는 모든 도전 과제를 대응하기 위해 한국과 이집트는 정상급 조정의 중요성을 다시금 강조한다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com