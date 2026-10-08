나인앤컴퍼니, '내 체형 입힌 AI 영상'으로 쇼핑 돕는다

AI 핵심 요약beta
- 나인앤컴퍼니가 8일 초개인화 AI 플랫폼 개발에 나섰다.
- 체형 반영한 트윈 AI로 옷 입는 영상을 보여주기로 했다.
- 구매 연동·뷰티 확장으로 라이프스타일 사업을 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
60만 고객·체형별 핏 데이터 활용
가상 착용부터 구매 지원까지 연결
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 나인앤컴퍼니가 자신의 체형을 반영한 가상 인물이 옷을 입고 움직이는 영상을 확인한 뒤 구매까지 지원받는 인공지능(AI) 쇼핑 플랫폼 개발에 나선다. 기존 패션 사업에서 확보한 고객과 체형 데이터를 생성형 AI 기술에 접목해 맞춤형 쇼핑 시장을 공략한다는 구상이다.
나인앤컴퍼니는 생성형 AI 영상 제작 기업 스튜디오 엑스랩과 초개인화 AI 서비스 플랫폼 공동 개발 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. 스튜디오 엑스랩은 지난해 경주에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬 공식 문화공연의 AI 영상 제작과 CJ ENM 프로젝트 등에 참여했다.
플랫폼의 핵심은 영상 기반 '트윈 AI'다. 사용자의 체형과 신체 치수, 선호 스타일을 반영한 가상 인물이 다양한 의류를 착용하고 움직이는 모습을 영상으로 보여주는 방식이다. 날씨와 착용 상황, 보유 의류를 기록한 디지털 옷장, 최신 유행 등을 함께 고려해 스타일을 제안하도록 개발할 계획이다.
상품 추천과 정지 이미지 중심의 가상 피팅에서 나아가, 사용자가 영상 속 주인공이 돼 여러 착장을 경험하도록 하는 것이 목표다. 이미지와 신체 치수, 취향 정보를 함께 처리하는 기술이 필요하다. 인물의 자세가 바뀌어도 얼굴과 체형, 의류의 색상·무늬가 일관되게 유지되도록 구현하는 것도 주요 과제다.
김세인 스튜디오 엑스랩 대표는 "생성된 영상에서 인물과 다양한 상품의 특징을 안정적으로 표현하는 역량이 쇼핑 경험의 완성도를 좌우하게 될 것"이라고 말했다.
영상으로 확인한 착장은 AI가 구매 과정을 돕는 '에이전틱 커머스'와 연결할 예정이다. 추천 의류를 실제 판매 상품과 매칭하고 사이즈별 옵션과 가격, 재고를 확인하는 쇼핑몰 시스템 연동이 서비스 구현의 관건이다.
나인앤컴퍼니는 전신인 공구우먼이 확보한 60만 명의 고객 기반과 소비자 직접 판매(D2C) 채널을 경쟁력으로 내세웠다. 플러스사이즈 여성 의류 사업을 통해 축적한 체형별 핏 데이터와 의류 기획·생산·유통 경험도 플랫폼 개발에 활용할 방침이다.
이번 계약은 라이프스타일 사업 확장을 위한 첫 실행 단계다. 회사는 지난달 22일 AI를 중심으로 패션·뷰티·콘텐츠·투자 사업을 연계하는 라이프스타일 그룹으로 전환하겠다는 방향을 제시했다. 패션 플랫폼 개발에 이어 사용자의 얼굴을 바탕으로 메이크업 스타일과 화장품을 미리 경험하는 뷰티 분야로 서비스를 확대할 계획이다.
나인앤컴퍼니는 지난해 매출 450억원, 영업이익 68억원을 기록했다. 지난 6월 최대주주가 싱가포르계 사모펀드 CCGI로 변경됐다.
windy@newspim.com