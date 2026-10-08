SKT·업스테이지, 사이버보안 AI 공동 개발…11개 기관 뭉쳤다

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤과 업스테이지가 8일 사이버보안 협의체를 출범했다.
- 11개 기관이 보안데이터로 독자 AI 모델을 고도화한다.
- 제로데이 분석과 상용 적용으로 기술 검증에 나선다.
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두 AI 모델 상호 공격해 취약점 검증…실제 보안 솔루션에 적용
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤과 업스테이지가 국내 주요 정보보호 기업 및 대학과 손잡고 인공지능(AI) 기반 사이버보안 기술 개발에 나선다. 국내에서 개발한 독자 AI 모델에 실제 보안 현장의 데이터를 학습시키고 상용 보안 솔루션에 적용해 기술 경쟁력을 높인다는 구상이다.
SK텔레콤은 업스테이지와 정보보호 기업 6곳, 대학 3곳 등 총 11개 기관이 참여하는 '독자 AI 사이버보안 협의체'를 출범하고 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.
지난 7일 서울 SKT타워에서 열린 협약식에는 SK쉴더스, 시큐아이, 안랩, 라온시큐어, 지니언스, 파이오링크와 고려대, 숭실대, 부산대가 참여했다.
이번 협력은 정부의 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에서 개발 중인 SK텔레콤의 'A.X K' 시리즈와 업스테이지의 '솔라(Solar)'를 사이버보안 분야로 확장하는 데 초점을 맞췄다.
양사는 보안기업이 보유한 악성코드 분석, 소프트웨어 취약점, 보안관제 데이터를 AI 모델에 학습시킬 계획이다. SK텔레콤은 차기 모델 'A.X K3'에 보안 전문 지식을 강화하고 업스테이지는 대용량 코드와 장기간 로그 분석에 특화된 솔라 차기 모델을 개발한다.
특히 현장 데이터 규모가 주목된다. SK쉴더스는 하루 170억건의 위협 이벤트를 분석하고 있으며 안랩은 2.5페타바이트(PB) 이상의 보안 데이터를 보유하고 있다. 협의체는 이 같은 데이터를 활용해 취약점 분석·패치, 보안사고 대응 등 실제 업무 수행 능력을 높일 방침이다.
개발된 모델은 제로데이 취약점 분석과 실시간 보안관제 등 참여 기업의 상용 보안 솔루션에 적용해 성능을 검증한다. 두 AI 모델이 서로 공격해 취약점을 찾아내는 '상호 레드티밍'도 도입한다.
고려대는 실행 파일 분석과 공격 방어력, 숭실대는 보안 성능과 안전장치 우회 공격 대응력, 부산대는 차기·경량 모델의 성능과 안전성을 각각 평가한다.
유경상 SK텔레콤 AI CIC장은 "국가대표 AI 모델의 활용 성과를 사이버보안 영역에서도 보여주겠다"고 말했다.
syu@newspim.com