생명보험재단, 매헌시민의숲에 'SOS마음의전화 2호' 개통

AI 핵심 요약beta
- 생명보험재단이 1일 매헌시민의숲에 SOS마음의전화 2호를 개통했다
- 서울숲 1호에 이은 두 번째 거점으로 마음의정원 안에 들어섰다
- 우울·불안 시민을 익명 상담하고 지역기관 연계도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 생명보험사회공헌재단은 지난 1일 서울 양재동 매헌시민의숲에 도심형 상담전화 'SOS마음의전화 2호'를 개통했다고 8일 밝혔다. 지난 5월 서울숲 1호에 이은 두 번째 상담 거점으로, '2026 서울국제정원박람회 가을 행사'에 맞춰 문을 열었다.
'SOS마음의전화'는 생명보험재단이 15년간 한강 교량에서 운영해 온 'SOS생명의전화'의 경험을 바탕으로, 자살예방의 접점을 위기 상황에서 일상의 마음건강으로 넓힌 도심형 상담전화다.
이번에 개통한 2호는 매헌시민의숲에 조성된 약 169㎡ 규모의 치유 공간 '마음의정원' 안에 자리 잡았다. '안아주는 숲'을 콘셉트로 순환형 동선과 휴식 공간을 마련해 방문객들이 자연 속에서 잠시 머물며 마음을 환기할 수 있도록 했다.
'SOS마음의전화 2호'는 오전 8시부터 오후 5시까지 운영된다. 우울·불안·고립감 등 일상 속 심리적 어려움을 겪는 시민 누구나 익명으로 이용할 수 있다. 수화기를 들면 'SOS상담센터'의 마음건강 전문 상담사와 즉시 연결돼 상담을 받을 수 있다.
상담 내용에 따라 정신건강복지센터와 청소년 상담기관 등 지역 전문기관과 연계하고, 긴급 상황에서는 경찰·소방과 협력하는 단계별 지원체계도 운영한다.
생명보험재단은 서울국제정원박람회가 끝난 뒤에도 'SOS마음의전화 2호'를 지속 운영해 '마음의정원'을 상시 상담 거점으로 활용할 계획이다. 향후 시민들의 접근성이 높은 도심 공간을 중심으로 상담 거점을 단계적으로 확대할 방침이다.
이지영 생명보험재단 사업추진본부장은 "서울숲에서 시작한 SOS마음의전화가 매헌시민의숲까지 확대되면서 시민들이 보다 쉽게 마음건강 상담을 받을 수 있는 기반이 마련됐다"며 "마음의 위기는 특별한 순간이 아니라 평범한 일상에서 시작될 수 있는 만큼, 도움이 필요한 순간 가장 가까운 곳에서 손을 내밀 수 있는 상담 접점을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com