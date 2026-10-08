LG에너지솔루션, 캐나다산 리튬 정광 확보…북미 공급망 강화

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 8일 엘레브라 리튬과 공급계약을 맺었다
- 캐나다산 리튬 정광 24만톤을 4년간 확보했다
- 북미 원재료·생산망을 묶어 EV·ESS 수요에 대응했다
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG에너지솔루션이 캐나다산 리튬 정광 24만톤을 확보하며 북미 배터리 공급망 강화에 나선다. 원재료 조달부터 배터리 생산까지 북미 역내 공급망을 구축해 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 시장 수요에 대응한다는 전략이다.
LG에너지솔루션은 8일 북미 리튬 생산기업 엘레브라 리튬(Elevra Lithium)과 리튬 정광 장기 공급계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 올해 말부터 4년간 총 24만톤의 리튬 정광을 공급받는다. 수산화리튬 기준 약 3만톤으로 전환할 수 있는 물량으로, 고성능 전기차 약 70만대에 탑재되는 배터리를 생산할 수 있는 규모다.
리튬 정광은 엘레브라 리튬이 캐나다 퀘벡주에서 운영하는 북미 리튬(NAL) 광산에서 생산된다.
리튬 정광은 리튬 광석을 가공·농축한 원료로, 정제 과정을 거쳐 탄산리튬과 수산화리튬으로 만들어진다. 탄산리튬은 리튬인산철(LFP) 배터리 등에, 수산화리튬은 고성능 하이니켈 삼원계 배터리에 주로 사용된다.
LG에너지솔루션은 이번 계약을 통해 배터리 밸류체인의 출발점인 원재료를 북미 현지에서 확보하게 됐다. 이를 기반으로 전기차와 ESS 시장의 수요 변화에 따라 탄산리튬과 수산화리튬 조달에 유연하게 대응할 계획이다.
북미 생산거점과의 연계도 강화한다. LG에너지솔루션은 미시간 랜싱·홀랜드 공장과 캐나다 온타리오 넥스트스타 에너지 공장 등 단독 생산시설 3곳, 혼다 및 GM과의 합작공장 2곳을 포함해 북미 ESS 배터리 생산거점 5곳을 확보하고 있다.
올해 말까지 북미 ESS용 LFP 배터리 생산능력을 50GWh 이상으로 확대할 계획이다. 북미 ESS 시스템통합(SI) 법인 버텍(Vertech)을 통해 배터리 셀 공급부터 시스템 통합까지 사업 영역도 넓히고 있다.
특히 지난해 11월 ESS용 배터리 양산을 시작한 캐나다 윈저 넥스트스타 에너지 공장을 비롯해 미국 내 생산시설과 현지 원재료 공급망을 연계할 방침이다.
이강열 LG에너지솔루션 구매센터장 전무는 "이번 계약은 북미 원재료 공급망을 강화하고 빠르게 성장하는 북미 배터리 시장에 대응하기 위한 중요한 성과"라며 "안정적인 리튬 정광 수급을 바탕으로 공급망의 안정성과 유연성을 높이고 고객 수요에 더욱 신속하게 대응해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com