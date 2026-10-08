오뚜기, 라면 제조 부문 NCSI 4년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 8일 NCSI 라면 제조 부문 4년 연속 1위 했다
- 고객만족도 79점, 충성도 61점으로 업계 평균을 웃돌았다
- 진라면·열라면·컵누들로 제품군을 확대하며 경쟁력을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 오뚜기는 2026년 3분기 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 라면 제조 부문 4년 연속 1위에 선정됐다고 8일 밝혔다.
오뚜기의 고객만족도 점수는 79점으로 업종 평균 78점보다 1점 높았다. 고객 충성도도 61점으로 업종 평균 60점을 웃돌았다.
이번 조사는 최근 1개월 이내 라면을 직접 구매하고 주 1회 이상 섭취한 만 16세 이상 60세 미만 소비자 1112명을 대상으로 진행됐다. 서울·부산·대구·대전·광주 등 5대 광역시에서 지역과 브랜드별 매출액에 따라 표본을 할당했다.
세부 평가에서 오뚜기는 고객 기대수준과 인지품질 각각 80점, 인지가치 76점을 기록했다. 인지가치는 전년 대비 1.3% 상승했고 업종 평균 74점보다 2점 높았다.
오뚜기는 올해 진라면 약간매운맛을 용기면과 컵면으로 확대 출시했다. 출시 30주년을 맞은 열라면은 로열라면과 영화 스트리트 파이터 협업 한정판 패키지를 선보였다.
컵누들 제품군에는 로제맛과 매콤찜닭맛의 LIGHT&JOY 당을 줄인 컵누들을 추가했다.
지난 7일 서울에서 열린 1위 기업 인증 수여식에는 황성만 오뚜기 사장이 참석했다. NCSI는 한국생산성본부와 조선일보가 공동으로 개발·발표하는 고객만족도 지수다.
kji01@newspim.com