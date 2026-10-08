요기요, 배달용기 무료 수거…2만원 이상 주문 고객 대상

AI 핵심 요약beta
- 요기요가 8일 오늘수거와 무료 수거 이벤트를 시작했다.
- 서울 등 5개 지역 고객은 31일까지 참여할 수 있다.
- 2만원 이상 주문 뒤 배달용기·생활쓰레기를 수거했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 요기요는 생활쓰레기 수거 서비스 '오늘수거'와 함께 배달용기와 생활쓰레기를 무료로 수거하는 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.
대상은 서울·부천·안양·의정부·구리 등 5개 지역의 요기요 고객이다. 이벤트는 오는 31일까지 진행된다.
요기요 앱의 이벤트 페이지에서 무료 이용 쿠폰을 받은 뒤 2만원 이상 배달 주문을 완료하면 혜택을 이용할 수 있다. 오늘수거가 보낸 알림톡에서 수거를 신청하고, 지정한 일정에 맞춰 봉투를 문 앞에 내놓으면 된다.
무료 수거는 이벤트 기간에 한 차례 제공된다. 한 번에 최대 20kg의 봉투 2개까지 비대면으로 수거하며, 배달용기와 생활쓰레기를 함께 담을 수 있다.
수거 신청은 오전 10시부터 오후 8시 30분까지 가능하다. 신청 당일 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이에 수거가 이뤄진다.
오늘수거는 잔반이 남은 배달용기와 재활용품, 생활용품 등을 수거하는 서비스다. 별도 세척이나 분리배출 없이 봉투에 담아 배출할 수 있으며, 수거한 폐기물은 직영 선별장에서 분리·선별·세척한다.
일부 수거 제한 품목이나 배출 규정에 맞지 않는 품목은 수거되지 않을 수 있다. 자세한 내용은 요기요 앱의 이벤트 배너에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com