29CM, 21개 브랜드와 한글문화상품 개발…29일 성수 전시

AI 핵심 요약beta
- 29CM가 8일 한글문화상품과 전시를 공개했다.
- 청구영언을 주제로 21개 브랜드가 참여했다.
- 29일부터 성수동 전시와 팝업을 연다.
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국립한글박물관 등 협업
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 29CM는 국립한글박물관·세종시문화관광재단과 함께 21개 브랜드가 참여한 한글문화상품을 선보이고 오는 29일부터 서울 성수동에서 관련 전시를 연다고 8일 밝혔다.
이번 상품은 국립한글박물관이 소장한 보물 '청구영언'(1728)을 주제로 개발됐다. 29CM 입점 브랜드 13개와 '2026 한글 문화상품 개발지원 공모전' 당선 브랜드 8개가 참여했다.
참여 브랜드는 '청구영언'에 수록된 시조 한 편씩을 골라 노랫말의 정서와 우리말 표현을 홈·라이프스타일 상품으로 재해석했다. 29CM 입점 참여 브랜드에는 고유, 고리스튜디오, 오이뮤, 에프에프컬렉티브, TWB, 키오스크키오스크 등이 포함됐다.
전시 '모든 마음 곁에, 한글'은 오는 29일부터 다음달 1일까지 나흘간 서울 성수동 코사이어티에서 열린다. 전시는 노랫말을 읽고 한글을 체험한 뒤 협업 상품을 살펴볼 수 있도록 3개 테마로 구성된다.
서울숲의 라이프스타일 편집숍 '이구홈'에서는 오는 29일부터 다음달 4일까지 연계 팝업을 열어 협업 상품을 선보인다. 온라인에서는 '29 에디션(29 Edition)'으로 판매한다.
이번 프로젝트는 문화체육관광부와 국립한글박물관이 주최하고 세종시문화관광재단이 주관하는 '2026년 한글문화상품 및 콘텐츠 개발 지원사업'의 일환이다. 사업 공식 브랜드는 '더한글'이다.
kji01@newspim.com