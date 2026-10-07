29CM, 새 태그라인 공개…전용 서체 9일부터 적용

AI 핵심 요약beta
- 29CM가 7일 새 태그라인과 자체 서체를 공개했다.
- 새 태그라인은 ‘모든 취향 곁에’로 고객 취향 존중 뜻을 담았다.
- 새 브랜드 체계는 9일부터 앱·웹 전반에 적용했다.
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자체 개발 서체 무료 배포
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사가 운영하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM는 새 태그라인 '모든 취향 곁에'와 자체 개발 서체 '29CM 에디토리얼'을 7일 공개했다.
새 태그라인은 고객의 서로 다른 취향과 선택 기준을 존중한다는 의미를 담았다. 29CM는 기존 로고의 정체성을 유지하면서 가시성을 높이고, 홈·키즈 등 주요 카테고리 로고에도 같은 브랜드 체계를 적용했다.
29CM 에디토리얼은 산세리프와 세리프 두 가지 스타일로 구성된다. 앱과 웹, 콘텐츠 등에서 활용할 수 있도록 글자 형태를 조절하는 베리어블 폰트 방식으로 개발했다.
29CM에 따르면 국내 기업 최초로 산세리프와 세리프를 하나의 베리어블 폰트 안에서 전환할 수 있게 설계했다. 회사는 이를 상품 소개와 서비스 화면, 브랜드 콘텐츠에 사용할 계획이다.
이번 브랜드 개편은 취급 영역을 넓혀온 데 따른 것이다. 29CM는 2024년부터 패션 외에 홈·라이프스타일, 키즈, 푸드, 티켓 등으로 카테고리를 확장해왔다.
새 태그라인과 서체는 오는 9일부터 앱과 웹 등 서비스 전반에 적용된다. 같은 날 오전 10시 개발 배경과 서체 특징을 소개하는 콘텐츠 페이지도 공개한다.
29CM는 서체를 고객과 디자이너 등이 무료로 사용할 수 있도록 배포할 계획이다. 오는 28일 성수동에서 여는 팝업스토어에는 새 태그라인과 서체를 체험할 수 있는 공간을 마련한다.
kji01@newspim.com