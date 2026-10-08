하이브, 인도서 '위버스콘 페스티벌' 개최…4년 만에 첫 해외 무대

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브의 글로벌 음악축제 '위버스콘 페스티벌(위콘페)'이 내년 3월 인도에서 열린다.

하이브는 8일 인도 현지 법인 하이브인디아와 함께 '위콘페 인디아'를 내년 3월 27~28일 이틀간 뉴델리에서 개최한다고 밝혔다. 위콘페를 해외에서 개최하는 것은 이번이 처음이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 위버스콘 페스티벌 인디아 포스터. [사진=하이브] 2026.10.08 alice09@newspim.com

위콘페는 음악의 장르와 세대를 넘어 전 세계 음악 팬을 하나로 잇는 하이브의 글로벌 음악축제다.

2023년 첫발을 내디딘 후, 루키부터 레전드까지 K팝의 전 세대를 총망라하고 J팝과 인디 밴드 등으로 매년 라인업을 확장하며 다양한 아티스트들을 한 무대에 올려왔다.

첫해 20개 팀이었던 출연진이 올해는 30개 팀으로 늘고, 새로운 스테이지를 신설하는 등 발전을 거듭하며 대표적인 대중음악 페스티벌로 자리 잡았다.

위콘페 인디아는 K팝과 인도 음악은 물론 양국의 팬 문화가 한자리에서 만나는 축제로 꾸려진다.

세계를 누비는 톱 티어 K팝 아티스트와 인도 음악 신을 이끄는 현지 아티스트들이 이틀간 무대를 채운다.

공연 외에도 팬 참여 이벤트와 K팝 문화를 직접 체험할 수 있는 프로그램을 마련해 축제 현장에서도 팬 경험을 확장한다는 위콘페의 가치를 그대로 이어간다.

위콘페의 인도 개최는 다년간 다져진 하이브의 페스티벌 브랜드를 글로벌 무대로 넓히는 첫걸음이다.

하이브는 K팝을 오랫동안 응원해 온 인도 팬들의 성원에 화답하고, 인도 현지 문화와 K팝 팬덤 문화를 연결·확장하는 축제의 장을 만들고자 위콘페 인디아를 기획했다.

지난해 법인 설립 이후 인도 안팎의 23개 도시에서 오디션을 열고 팬 체험 행사를 개최하는 등 현지 팬들과 교류해 온 하이브인디아는 하이브와 함께 새로운 축제 경험을 팬들에게 선사할 예정이다.

하이브 관계자는 "위콘페 인디아는 현지 문화와 K팝 문화의 융합과 시너지를 도모해 온 하이브의 '멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, Multi-genre)' 전략이 실현되는 장이자 K-팝과 아티스트를 지지해 준 인도 팬분들을 위한 축제가 될 것"이라고 말했다.

이어 "오랜 기간 축적해 온 글로벌 역량을 발휘하여 다채로운 팬 경험과 수준 높은 공연을 선사함으로써 하이브의 글로벌 엔터테인먼트 생태계를 더욱 풍요롭게 확장하는 페스티벌로 만들 것"이라고 밝혔다.

위콘페 인디아의 출연 아티스트 라인업은 10월 중 공개되며 예매 정보 등 추가 사항은 하이브인디아 인스타그램과 위버스 내 위버스 존 커뮤니티 등 공식 채널을 통해 순차적으로 공지될 예정이다. 매년 한국에서 개최되는 위콘페는 이번 위콘페 인디아와 별개로 지속된다.

alice09@newspim.com