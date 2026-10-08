매장 방문 2배 늘어난 무신사…'온·오프라인 연계 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 8일 온오프 페스티벌을 시작했다.
- 온라인·오프라인서 가을겨울 상품을 최대 80% 할인했다.
- 매장 구매땐 추가 할인과 쿠폰 등 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 오프라인 매장 방문객 증가에 맞춰 온라인과 매장을 연계한 할인 행사를 연다. 가을·겨울 상품을 할인하고 매장 구매 고객에게 추가 혜택을 제공해 온·오프라인 고객 접점을 확대한다.
무신사는 오는 19일까지 온라인 무신사 스토어와 오프라인 매장에서 '온&오프 페스티벌'을 진행한다고 8일 밝혔다. 오프라인 행사에는 무신사 스토어 전 지점과 무신사 엠프티 성수가 참여한다.
무신사에 따르면 지난달 오프라인 매장 방문객은 전년 동월의 약 2.8배로 늘었다. 회사는 매장 수 확대와 상품을 직접 살펴보려는 소비 수요가 맞물린 결과로 분석했다.
이번 행사는 온라인과 오프라인에서 가을·겨울 상품을 최대 80% 할인하고, 매장에서는 별도의 추가 할인과 구매 혜택을 제공하는 방식으로 진행된다.
대표 프로그램인 '무신사 엠디즈 픽'은 상품기획자(MD)가 오프라인 매장 인기 브랜드를 선정해 선보이는 행사다. 애즈온, 르시스, 더콜디스트모먼트, 탄산마그네슘 등이 참여하며 매장에서 구매하면 최대 15% 추가 할인을 받을 수 있다.
지난 시즌 상품을 판매하는 '오프라인 스토어 아카이브세일'은 최대 83% 할인한다. 70개 브랜드가 참여하는 일반 세일에서도 오프라인 구매 시 최대 10% 추가 할인을 제공한다. 무신사 단독 발매 상품을 모은 '익스클루시브존'도 운영한다.
회원 대상 쿠폰 혜택도 마련했다. 무신사 회원에게는 최대 20% 온라인 할인 쿠폰팩을, 매장 방문 고객에게는 최대 15% 할인 쿠폰팩을 증정한다. 오프라인 구매 고객을 대상으로는 추첨을 통해 최대 200만 원 상당의 무신사 머니를 지급하는 영수증 행운권 이벤트도 진행한다. 카카오페이, 페이북, 페이코 포인트 결제 할인 혜택과 매장 인근 식음료 브랜드 제휴 혜택도 제공된다.
nrd@newspim.com