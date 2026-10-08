LG전자, 국제 청소년 로봇공학 경진대회 후원

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 8일 국제 청소년 로봇대회를 후원했다
- 185개국 청소년은 산불 예방·복구 미션을 수행했다
- LG전자는 로봇 기술과 혁신 비전을 소개했다
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로보틱스 기술·혁신 기술 소개 부스 운영
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 전세계 청소년들이 참가하는 국제 로봇공학 경진대회를 후원하고, 회사의 로봇 기술과 혁신 비전을 소개한다.
LG전자가 지난 7일 인천시 송도컨벤시아에서 개막해 10일까지 열리는 국제 청소년 로봇공학 경진대회 '2026 퍼스트 글로벌 챌린지'를 후원한다고 8일 밝혔다.
미국 비영리재단 퍼스트 글로벌이 2017년부터 개최해온 이 대회에는 세계 185개국의 청소년 대표팀이 참가한다. 참가자들은 직접 설계·제작한 로봇으로 미션을 수행하고 협업해 문제를 해결한다.
올해 대회 주제는 '혁신의 불꽃(Igniting Innovation)'이며, 기후변화로 인한 산불 예방 및 복구를 미션으로 삼는다. 참가자들은 자신들이 만든 로봇과 솔루션으로 산불 발생부터 진화, 복구 과정을 구현한 환경에서 다양한 임무를 수행한다.
LG전자는 대회 기간 미래 로봇 기술과 자사의 로보틱스 비전을 소개하는 부스를 운영한다. 청소년 참가자들은 휴머노이드 로봇 'LG 클로이드'와 함께 사진을 촬영하고 상호작용할 수 있다. 현장에서 담은 청소년들의 도전과 협력 스토리는 LG전자의 글로벌 채널과 디지털 플랫폼을 통해 공유될 예정이다.
LG전자는 로봇 플랫폼과 로봇 지능, 데이터 역량을 결합한 로보틱스 사업을 미래 성장동력으로 육성 중이다. 산업용·상업용 로봇에서 가정용으로 영역을 확대한 폭넓은 라인업과 액추에이터 등 핵심부품 제조·개발 역량을 갖춰 경쟁력을 강화하고 있다.
최근에는 로봇 학습과 운영에 필요한 대규모 데이터를 수집·관리하는 'LG 데이터팩토리'를 운영하며 로봇의 자율성과 활용성을 높이는 기술 확보에 속도를 내고 있다. 수집한 데이터를 엔비디아 로보틱스 솔루션과 연계해 로봇 성능을 좌우하는 로봇 파운데이션 모델을 고도화할 계획이다.
김효은 LG전자 브랜드매니지먼트 담당은 "미래 세대가 혁신과 도전정신을 바탕으로 글로벌 문제 해결에 기여할 수 있도록 지원하고 로보틱스 등 차별화된 기술을 통해 더 나은 삶과 지구의 미래를 만들 수 있다는 가치를 널리 알릴 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com