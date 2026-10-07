GMS에이전시, 글로벌 골프 여행 기업 '디익스피리언스골프' PR 에이전시로 선정

AI 핵심 요약beta
- GMS에이전시가 7일 디익스피리언스골프 글로벌 PR사로 선정됐다.
- 북미·영국·유럽·일본·한국서 국제 홍보를 전개하기로 했다.
- 프리미엄 골프 여행 시장서 입지와 인지도를 넓힐 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=글로벌 골프 전문 마케팅 에이전시 GMS에이전시(GMS)가 럭셔리 골프 여행 전문 기업 '디익스피리언스골프(The Experience Golf)'의 글로벌 PR 에이전시로 선정됐다. 북미·영국·유럽·일본·한국 등 주요 시장에서 국제 커뮤니케이션 프로그램을 전개해 나갈 예정이다.
30년 이상의 역사를 보유한 디익스피리언스골프는 세계적으로 손꼽히는 골프 코스에 대한 접근성과 고객 맞춤형 서비스를 결합한 프리미엄 골프 여행 경험을 제공하는 전문 기업이다. 특히 세인트앤드루스와 올드 코스에 대한 접근성을 강점으로 보유하고 있다.
디익스피리언스골프는 최근 해외 주요 골프 여행 상품을 지속적으로 확대하고 있는 가운데 GMS를 에이전시로 선정해싿. GMS는 프리미엄 골프 여행 시장에서 디익스피리언스골프의 입지를 강화하고, 주요 국제 시장의 고액 자산가 골퍼를 대상으로 브랜드 인지도를 확대하기 위한 글로벌 커뮤니케이션 프로그램을 주도할 예정이다.
일단 북미, 영국 및 유럽, 일본, 한국 시장을 브랜드 인지도와 시장 내 접점을 확대하는 데 집중할 계획이다. 특히 세계 최고 수준의 골프 여행 경험으로 연결되는 관문으로 디익스피리언스골프를 차별화하는 것이 핵심 과제다. 골프 코스뿐 아니라 수준 높은 숙박시설, 문화 체험, 5성급 서비스를 결합한 상품을 바탕으로 전문적인 코스 접근성, 오랜 경험과 역사, 전문성, 개인화된 서비스를 강조해 프리미엄 골프 여행 시장에서 차별화된 브랜드 이미지를 구축할 예정이다.
GMS에이전시 공동 대표 샘 엘더(Sam Elder)는 "디익스피리언스골프는 GMS가 함께하고 싶은 성격의 전문적이고 성장 잠재력이 높은 골프 기업이다. 뛰어난 상품과 30년에 이르는 전문성, 다른 기업이 쉽게 재현하기 어려운 접근성을 갖추고 있어 이를 전 세계 적합한 고객들에게 효과적으로 알릴 기회가 크다고 생각한다"라고 말했다.
또한 "디익스피리언스골프가 글로벌 시장에서 큰 목표를 갖고 있는 만큼 GMS 역시 같은 방향을 바라보고 있다. 이번 협업을 통해 하나로 연결된 글로벌 커뮤니케이션 프로그램이 기업에 어떤 성과를 만들어낼 수 있는지 보여줄 수 있을 것으로 기대하며, 업무를 시작하게 돼 매우 기쁘게 생각한다"라고 덧붙였다.
디익스피리언스골프의 모기업인 리베라그룹(Lyvera Group)의 골프 디렉터 리처드 페인(Richard Payne)은 "디익스피리언스골프는 뛰어난 상품과 성장을 위한 탄탄한 기반을 갖추고 있다. 이제는 전 세계의 적합한 골퍼와 미디어, 파트너들이 디익스피리언스골프를 알 수 있도록 하는 것이 다음 단계이며, 이를 위해 GMS와 협력하게 되어 기대가 크다."
이어 "GMS는 골프 분야의 전문성과 실제로 구축된 글로벌 인프라를 갖췄다는 점에서 두드러졌다. 영국, 포르투갈, 두바이, 미국, 일본, 한국 등 주요 시장에 현지 인력이 있고 기존 네트워크와 해당 시장에서의 실적까지 보유하고 있다는 점은 국제적 성장을 보다 전략적이고 각 시장에 맞는 방식으로 추진할 수 있다는 의미"라고 평가했다.
이번 계약으로 GMS에이전시의 데스티네이션 주요 고객으로는 디익스피리언스골프, 베르나르두스, 캐봇, 차트힐스, 하겐54, 라구나푸켓, 소토그란데SA, 비야골프 등으로 늘어났다.
iaspire@newspim.com