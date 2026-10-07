KB증권, 'KB M-able(마블)' 2026 소비자의 선택 MTS 부문 8년 연속 대상

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 7일 마블이 MTS 부문 대상을 받았다고 밝혔다.
- 마블은 8년 연속 대상을 받아 고객 편의성을 인정받았다.
- KB증권은 투자정보·성과점검 기능을 더 강화하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 7일 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'이 2026 소비자의 선택 MTS 부문에서 8년 연속 대상을 받았다고 밝혔다.
KB증권에 따르면 회사는 고객의 편리한 투자와 체계적인 자산관리를 지원하기 위해 사용자 중심의 기능 개선과 콘텐츠 강화를 지속해왔다. 최근에는 투자 성과 분석 서비스 '깨비오'와 'M-able 커뮤니티'를 통해 고객이 자신의 투자 성과를 점검하고 다양한 투자 정보와 경험을 공유할 수 있도록 지원하고 있다.
깨비오는 개인의 투자 성과를 분석하고 점검할 수 있도록 돕는 서비스이며, M-able 커뮤니티는 투자 관심사를 중심으로 다양한 관점과 정보를 나누는 소통 공간이다. 고객이 투자 결과를 확인하는 데 그치지 않고 다른 투자자들과 경험과 정보를 공유할 수 있도록 투자 과정 전반의 이용 경험을 넓혔다는 설명이다.
또한 KB증권은 '스탁뷰'를 통해 시세·재무·수익률 비교·투자 인사이트 등 투자 판단에 필요한 핵심 정보를 한 화면에서 제공한다. 이를 통해 종목 탐색과 정보 확인 과정의 편의성을 강화하고, 고객이 필요한 투자 정보를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.
KB증권은 앞으로도 고객의 투자 경험과 자산관리 니즈를 반영해 KB M-able(마블)의 서비스를 지속적으로 고도화할 계획이다. 단순한 거래 기능을 넘어 투자 정보 탐색부터 성과 점검, 고객 간 소통까지 지원하는 자산성장 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 방침이다.
KB증권 디지털영업본부 관계자는 "8년 연속 수상은 고객의 관점에서 디지털 서비스를 지속적으로 개선해 온 노력을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 편리하고 안정적인 디지털 플랫폼을 기반으로 고객의 자산관리에 실질적인 도움이 되는 투자 정보와 서비스, 콘텐츠를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com