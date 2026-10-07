부산항 기항 선박 전 세계서 실시간 추적…부산항만공사, '글로벌 AIS' 도입

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 7일 포트아이에 글로벌 AIS를 도입했다.
- 이로써 부산항 기항 선박의 위치와 항적을 전 세계에서 확인할 수 있게 됐다.
- 부산항 선석·화물 현황과 주요 해상 거점 흐름도 함께 볼 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호르무즈·파나마·수에즈 주요항로 한눈에
"부산항 디지털 플렛폼 고도화해 나갈 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 부산항에 기항하는 선박의 위치와 이동 경로를 전 세계 해역에서 실시간으로 확인할 수 있는 서비스를 제공한다.
부산항만공사는 환적모니터링시스템 포트아이(Port-i)에 전 세계 선박 위치와 항적 정보를 확인할 수 있는 글로벌 선박자동식별시스템(Global AIS)을 도입했다고 7일 밝혔다.
포트아이는 부산항 전체 컨테이너 부두의 작업 상황을 연계해 선석과 선박, 화물 처리 현황을 한눈에 확인할 수 있는 시스템이다.
이번 기능 도입으로 부산항 인근에 한정됐던 선박 위치 조회 범위가 전 세계 해역으로 확대됐다. 부산항에 기항한 이력이 있는 선박은 세계 어디에 있더라도 위치를 확인할 수 있다.
부산항에 입항할 선박만 선별해 지도에 표시하는 기능도 제공한다. 선박 위치와 부산항 선석 스케줄도 한 화면에서 함께 확인할 수 있다.
관심 선박 등록과 기간별 항적 조회, 항로별 기항 순서, 항구별 입항 예정 선박 조회 등의 기능도 제공한다.
또한 호르무즈 해협과 파나마·수에즈 운하 등 주요 해상 물류 거점의 선박 흐름도 확인할 수 있다.
송상근 부산항만공사 사장은 "이번 Global AIS 도입으로 Port-i의 시야가 부산항을 넘어 전 세계 바다로 넓어졌다"며 "북극항로 등 새로운 바닷길에 대한 관심이 커지는 만큼 앞으로도 부산항의 디지털 플랫폼을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com