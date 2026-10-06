[2026 국감] "흑자인데 왜 통합?"…4대 항만공사 실익·본사 위치 놓고 공방

이형일 "항만 간 연계·중복투자 축소"…통합 필요성 강조

통합공사 본사 부산행 가능성엔 "추진단서 검토"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 4대 항만공사 통합을 추진하는 가운데 국정감사에서 항만공사 통합 실익과 통합공사 본사 위치를 둘러싼 공방이 벌어졌다.

이준석 개혁신당 의원은 6일 국회 재정경제기획위원회의 재정경제부 국정감사에서 "울산·부산·인천은 전부 세 자릿수 흑자가 나오고 있고 여수광양도 항만 운영보다는 여수엑스포 박람회장을 승계하면서 손실이 나는 구조"라며 "항만 운영 자체에서는 다 이익을 내고 있는데 왜 해야 하느냐"고 물었다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 재정경제부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.10.06 kunjoo@newspim.com

이에 이형일 부총리 겸 재경부 장관은 "단일 법인으로 운영하면 항만 간 연계가 강화될 것"이라며 "공급망 변화에 국가적으로 대응해야 하는 상황에서 신속한 정책 결정과 국가 단위 전략적 항만사업의 동력이 강화될 것"이라고 답했다.

이어 "해외 주요 항만이나 물류 거점에 진출할 때 여러 공사가 같이 관심을 갖는 경우 중복이나 비효율이 있을 수 있다"며 "전문성은 살리되 전문적 판단은 통합하자는 취지"라고 설명했다.

이 의원이 "국민들이 들었을 때 '통합하면 진짜 효율성이 좋아지겠다'고 할 부분이 무엇이냐"고 재차 묻자 이 부총리는 "국가 단위의 의사결정에 도움이 되는 전략적 판단을 모아서 하자는 취지"라며 "북극항로 개척이나 해양수도 육성 등을 추진할 때 추진 동력을 강화할 수 있다고 생각한다"고 답했다.

하지만 참고인으로 출석한 박신호 부산항만공사 노동조합 위원장은 "정부의 항만공사 통폐합은 명백히 잘못된 정책"이라며 "부산항은 컨테이너 환적, 인천항은 중국 교역, 울산항은 액체화물, 여수광양항은 원자재 중심으로 기능이 서로 다르다"고 주장했다.

이준석 개혁신당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

통합공사 본사 위치도 쟁점이 됐다.

이 의원은 정부가 부산을 해양수도로 육성하겠다고 밝힌 점을 거론하며 "통합하면 본사가 무조건 부산으로 가는 것 아니냐"고 물었다.

이에 이 부총리는 "해양수산부를 중심으로 통합법인설립추진단에서 로드맵을 만들 계획"이라고 답했다.

이 의원이 "해양수도를 만들어야 되는데 항만공사라는 것을 만들어 놓고 해양수도에 안 보내면 어디로 보내느냐"고 재차 묻자 이 부총리는 "추진단에서 검토해 나갈 계획"이라며 말을 아꼈다.

이 부총리는 지역 항만의 기능과 조직에 대해 "지역 항만의 특성은 통합 후에도 계속 유지해 가면서 본사와 지역지사 간 합리적 역할 배분 방안을 검토하고 있다"며 "통합 방안을 구체화하는 과정에서 함께 짚어보겠다"고 밝혔다.

hyun9@newspim.com