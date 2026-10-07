[2026AG] 금산인삼첼로팀 장기 후원 성과, 신지은 아시안게임 동메달 2개 획득

AI 핵심 요약beta
- 신지은이 7일 아이치·나고야 아시안게임서 동메달 2개를 땄다
- 9월 20일 여자 도로독주 첫 메달로 한국 선수단 첫 메달을 열었다
- 첼로는 금산인삼첼로팀 장기 후원 성과라며 지원을 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=삼천리자전거의 퍼포먼스 자전거 브랜드 첼로는 금산인삼첼로팀 소속 신지은이 '2026 아이치·나고야 아시안게임'에서 동메달 2개를 획득했다. 첼로 엘리트팀의 장기 후원이 성과로 이어졌다.
신지은은 지난 9월 20일 열린 사이클 여자 도로독주에서 36분 56초 14의 기록으로 동메달을 차지했다. 특히 해당 메달은 이번 대회 대한민국 선수단 전체에서 처음 나온 메달로 의미를 더했다. 이어 9월 30일 여자 단체추발에서도 동료 선수들과 함께 동메달을 추가하며 도로와 트랙에서 각각 시상대에 올랐다. 이외에도 여자 매디슨에서 4위, 여자 옴니엄에서 최종 6위를 기록하는 등 이번 대회 총 4개 종목에 출전해 도로와 트랙을 오가며 활약했다.
올해 금산인삼첼로팀에 새롭게 합류한 신지은은 입단 첫해부터 국내외 무대에서 꾸준히 성과를 이어가고 있다. 지난 2월 아시아 도로 사이클 선수권대회 여자 개인도로에서 3위에 오른 데 이어 아시아 트랙 사이클 선수권대회 옴니엄에서도 3위를 기록했다. 이번 아시안게임에서도 도로와 트랙 종목에서 메달을 추가하며 올 시즌 국제무대에서 연이어 시상대에 올랐다.
신지은의 활약이 더해지며 금산인삼첼로팀도 국내외 무대에서 존재감을 이어가고 있다. 첼로는 2012년부터 금산인삼첼로팀을 후원하며 국내 엘리트 사이클 선수들의 경기 활동을 꾸준히 뒷받침해왔다. 금산인삼첼로팀은 국내 주요 대회는 물론 아시아 및 유럽 투어 등 다양한 무대에 출전하며 경쟁력을 높여왔다. 특히 이번 대회에서는 금산인삼첼로팀을 이끄는 최희동 감독이 여자 사이클 국가대표팀 감독으로 함께하며 소속팀과 대표팀 간 시너지를 더했다.
첼로는 단발성 선수 후원이 아닌 팀 단위의 장기적인 파트너십을 바탕으로 국내 엘리트 사이클 분야에 꾸준히 지원하고 있다. 선수들이 안정적으로 훈련하고 다양한 국내외 무대에서 기량을 펼칠 수 있도록 지원하는 한편, 퍼포먼스 자전거 전문 브랜드로서 국내 엘리트 사이클 종목의 성장과 저변 확대에도 힘을 보태고 있다.
삼천리자전거 관계자는 "올해 금산인삼첼로팀에 합류한 신지은 선수가 아시안게임을 비롯한 국제무대에서 좋은 성과를 거둬 뜻깊다"며 "첼로는 오랜 기간 금산인삼첼로팀과 파트너십을 이어온 만큼 앞으로도 국내 엘리트 사이클 선수들이 다양한 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
iaspire@newspim.com