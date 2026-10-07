익산시, 민선 9기 '익산 대전환' 본격화…피지컬AI·반도체 미래산업 육성

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최정호 시장 취임 100일 기자회견…국가예산 1조24억원 확보·9개 민관협력 협의체 가동

익산역 중심 교통허브·반도체 특화도시·농생명 혁신거점 등 중장기 발전전략 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장이 민선 9기 출범 100일을 맞아 피지컬AI와 반도체 등 미래산업 육성부터 교통, 문화, 원도심 활성화까지 도시 전반의 변화를 이끄는 '익산 대전환'에 속도를 낸다고 7일 밝혔다.

최 시장은 이날 시청 대회의실에서 기자회견을 열고 지난 100일간의 주요 추진 성과와 중장기 발전 구상을 발표했다.

최정호 익산시장이 7일 취임 100일을 맞아 기자회견을 갖고 익산 대전환 미래비전을 밝히고 있다.[사진=익산시]2026.10.07 lbs0964@newspim.com

시는 '익산 대전환, 시민과 함께 여는 미래'를 시정 목표로 정하고 5대 시정방침에 따라 분야별 정책을 추진해왔다.

앞으로 9개 민관협력 협의체를 중심으로 지역 현안을 해결하고 정부와 전북특별자치도 정책과 연계한 전략사업을 발굴해 미래 성장동력을 확보할 계획이다.

우선 산업, 문화, 의료 등 주요 분야 공모사업과 국가사업에서 성과를 거뒀다. 반도체 소재·부품·장비 특화단지와 2027년 문화의 달 행사 등이 공모사업에 선정됐으며 전북권 산재전문병원도 예비타당성조사 대상 사업에 포함됐다.

2027년 정부예산안에는 익산시 국가예산 1조24억원이 반영됐다. 시는 11월부터 시작되는 국회 심의 과정에서 추가 예산 확보에 나서는 한편 정부 정책에 부합하는 신규 사업을 발굴하고 중앙부처, 국회, 전북특별자치도와 협력을 강화할 방침이다.

시민과 기업을 대상으로 한 소통 행정도 강화했다. '타운홀미팅'을 현장 참여와 생중계 방식으로 운영하고 '걸어서 시민 속으로', '열린시장실' 등을 통해 시민들의 생활 불편과 지역 현안을 직접 청취하고 있다.

기업 분야에서는 현장행정과 간담회를 통해 경영상 애로와 규제 개선 과제를 발굴하고 '프리패스 기업 119 동행단', '원스톱 기업유치단'을 운영하며 투자 과정 전반에 대한 지원체계를 강화했다.

지역 현안 해결을 위한 9개 민관협력 협의체도 가동했다. '익산시 재정대전환 추진단'은 비효율적인 예산을 줄여 민생과 미래 성장 분야에 재투자하는 방안을 논의하고 '익산역 및 원도심 소생 추진단'은 익산역과 중앙동의 상권, 문화, 관광, 청년 기능을 연계한 원도심 활성화 방안을 모색한다.

'다함께 미래로 피지컬 AI 추진단'은 식품, 농생명, 농기계, 바이오 등 지역산업과 AI 기술의 융합을 추진하고 '로컬푸드 시민이음 협의체'는 로컬푸드직매장 어양점 운영 정상화와 지역 농산물 판로 확대 방안을 찾는다.

이밖에도 스포츠, K-컬처, 환경, 기업유치, 청년 분야를 대상으로 익산 스포츠 리본 협의회, 익산 K-컬쳐 허브 추진단, 함께 그린 익산 협의체, 미래산업 대전환 기업유치 추진단, 청년친화도시 추진단 등을 운영한다.

민선 9기 중장기 발전전략의 핵심은 산업과 교통, 도시공간, 농생명·식품, 문화관광 등 도시 전반의 경쟁력 강화다.

익산역을 중심으로 전북권 광역철도와 새만금 연결도로 등 광역교통망을 확충하고 주거와 교육 등 정주 여건을 기반으로 익산을 새만금 배후도시로 육성한다. '익산역 중심 복합 거점 기본구상 및 타당성 용역'을 통해 익산역과 중앙동, 대학로 등 원도심을 연결하는 도시공간 발전 방향도 구체화한다.

산업 분야에서는 식품, 농기계, 바이오 등 지역 주력산업에 AI와 로봇 기술을 접목한다. 인공지능산업 기본계획 수립 연구용역을 추진하고 국가사업 발굴과 이동로봇 진흥지구 지정을 통해 피지컬 AI 특화도시 조성을 추진한다.

반도체 분야에서는 소재·부품·장비 특화단지 조성을 본격화하고 용수와 전력이 안정적으로 공급되는 첨단산업단지 구축을 통해 기업 입주와 생산활동을 지원한다.

연구개발, 실증, 생산이 연계된 산업 생태계를 구축해 기업과 인재가 모이는 반도체 도시로 육성한다는 구상이다.

농생명·식품 분야에서는 동물용의약품 클러스터, 그린바이오 기업 육성, 국가식품클러스터 2단계, 푸드테크 기반 확충 등을 통해 연구개발과 생산, 창업, 수출이 연결되는 융복합 혁신거점을 구축한다.

주얼리 산업은 국가 주얼리산업 진흥단지 조성을 추진하고 연구개발, 디자인, 인력양성, 마케팅을 연계해 고부가가치 K-주얼리 산업도시로 육성할 계획이다.

익산시가 피지컬AI·반도체부터 교통·문화까지 익산 대전환에 본격적으로 나서고 있다.[사진=익산시]2026.10.07 lbs0964@newspim.com

문화관광 분야에서는 익산만의 관광 콘텐츠와 대표축제를 육성하고 권역별 대표 명소를 조성해 전국에서 관광객이 찾는 국가대표급 브랜드 도시로 도약한다는 방침이다.

시는 민선 9기 시정 목표와 미래산업 육성을 뒷받침하기 위한 조직개편도 추진한다. 2차 공공기관 이전 유치를 위해 전북특별자치도와 지역 정치권과의 협력도 강화한다.

아울러 시민과 기업이 체감할 수 있는 친절행정과 적극행정을 최우선 가치로 삼아 복잡한 행정절차를 알기 쉽게 안내하고 시민 불편과 기업 애로사항에 신속하고 책임 있게 대응할 방침이다.

최정호 익산시장은 "지난 100일의 변화는 전임 시장과 공직자들이 다져온 기반에 27만 시민의 성원과 지역 정치권의 협력이 더해져 가능했다"며 "익산 발전을 위해 힘을 모아주신 모든 분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "익산이 가진 교통과 산업, 농생명·식품의 강점을 살리고 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "시민과 공직자, 지역 정치권과 함께 익산 대전환을 흔들림 없이 추진해 일자리가 있는 도시, 사람이 찾는 지역, 시민을 섬기는 행정을 만들어 가겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com