19일부터 대전 대덕대교 5개 차로 통제…31개월간 교통혼잡 예상

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 19일부터 대덕대교 구간을 부분 통제했다.
- 대덕대교네거리~과학공원네거리 5차로가 공사구간이다.
- 시는 둔산대로 등 우회도로 이용을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕대교를 이용하는 운전자들은 오는 19일부터 우회도로 이용을 고려해야 한다. 도시철도 2호선 트램 공사와 연계한 교량 개축으로 대덕대교네거리~과학공원네거리 구간의 절반가량이 약 31개월 동안 공사구간으로 사용된다.
대전시는 오는 19일부터 2029년 5월 12일까지 대덕대로 대덕대교네거리~과학공원네거리 구간을 부분 통제한다고 7일 밝혔다.
현재 왕복 10차로 가운데 5차로가 공사구간으로 들어가고 나머지 5차로만 차량 통행에 사용된다.
방향별로 보면 대덕연구단지 방면은 기존 5차로에서 3차로로, 둔산동 방면은 5차로에서 2차로로 줄어든다.
출퇴근 시간대를 중심으로 교통 정체가 예상되는 만큼 시는 둔산대로와 대학로, 엑스포로, 갑천도시고속도로, 만년로, 유등로 등을 우회도로로 이용해 달라고 당부했다.
당초 통제는 오는 15일부터 시작할 예정이었다. 그러나 17~18일 엑스포과학공원 일원에서 열리는 대규모 행사와 겹칠 경우 주변 교통혼잡이 심해질 것으로 보고 시작일을 19일로 늦췄다.
이번 공사는 서구 만년동과 유성구 도룡동을 연결하는 대덕대교 구교 360m를 철거한 뒤 같은 위치에 새 교량을 건설하는 사업이다.
대덕대교 구교는 준공된 지 약 45년 된 노후 교량으로 도시철도 2호선 건설공사 5공구 노선이 지나는 곳이다. 기존 신교는 그대로 두고 구교만 철거·신설한다.
시는 공사구간과 차량 통행구간을 분리하고 주요 지점에 교통안전시설과 신호수를 배치할 계획이다. 출퇴근 시간에는 공사 차량 진·출입도 탄력적으로 조정한다.
부분 통제 기간은 공사 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있다.
김영진 대전시 건설관리본부장은 "공사 기간 교통혼잡이 예상되는 만큼 가급적 주변 우회도로를 이용해 달라"며 "통제 이후 교통 흐름을 지속적으로 점검해 불편을 최소화하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com