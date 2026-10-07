LG헬로비전, 취약계층 2000가구에 '마음나눔 꾸러미'

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전이 7일 연말까지 취약계층 2000가구에 꾸러미를 지원한다고 밝혔다.
- 지역 소상공인·전통시장·청년농부의 농산물과 생필품을 담은 사회공헌이다.
- 전남 고흥·신안과 강원 원주에 320가구 지원했고, 부천도 예정했다.
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연말까지 릴레이 나눔…누적 수혜 가구 1만2000가구 돌파 전망
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG헬로비전이 올 연말까지 방송 권역 내 취약계층 2000가구를 대상으로 '마음나눔 꾸러미' 지원 활동을 진행한다고 7일 밝혔다.
마음나눔 꾸러미는 지역 소상공인과 전통시장, 청년농부 등에게서 구매한 농산물과 생필품을 취약계층에 전달하는 지역밀착형 사회공헌 프로그램이다. 2020년 시작해 올해로 7년째다.
LG헬로비전은 전남 고흥·신안과 강원 원주에서 총 320가구에 꾸러미를 전달했으며, 이달 경기 부천에서도 100가구를 지원할 예정이다.
연말까지 독거 어르신과 저소득층, 장애인, 다문화가정 등을 대상으로 지원을 이어간다. 올해 활동이 마무리되면 누적 수혜 가구는 1만2000가구를 넘어선다.
syu@newspim.com