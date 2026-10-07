미래에셋 'TIGER 미국 커버드콜' 3종, 개인 순매수 1조원

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 7일 미국 3대 지수 기반 ETF 3종의 개인 순매수 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 연초 이후 3종 개인 순매수는 1조980억원, 순자산은 3조5875억원이다.
- 데일리 커버드콜로 상승 참여와 분배를 노리며 월 2회 수령도 가능하다.
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미국 3대 지수 기반…월중·월말 조합 시 월 2회 분배 가능
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 미국 3대 대표지수를 기초자산으로 하는 'TIGER 미국 타겟데일리커버드콜 ETF' 3종의 연초 이후 개인 누적 순매수가 1조원을 돌파했다고 7일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 연초 이후 개인 순매수 규모는 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜'은 8286억원, 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜'은 1495억원, 'TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜'은 1200억원이다. 3종의 개인 순매수 합계는 1조980억원이다. 3종의 순자산 합계는 3조5875억원이다.
커버드콜 상장지수펀드(ETF)는 기초자산을 보유하면서 콜옵션을 매도해 확보한 프리미엄을 분배 재원으로 활용하는 상품이다. 분배금 지급에 따라 ETF 순자산이 줄어들 수 있어 분배율뿐 아니라 기초자산의 장기 성과가 총수익률에 영향을 미친다.
3종은 각각 미국 대표지수를 기초자산으로 삼는다. 'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜'은 미국 대형주 전반에, 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜'은 인공지능(AI)·반도체 등 성장 기업에 투자한다. 'TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜'은 배당 성장성과 재무 건전성을 고려한 종목에 투자한다.
운용 방식은 보유 자산 전부를 대상으로 옵션을 매도하는 전통적인 커버드콜 방식과 차이가 있다. 만기가 하루인 데일리 옵션을 약 10% 수준으로 매도해 기초지수 상승의 약 90%에 참여하면서 옵션 프리미엄을 확보하는 구조다.
분배기준일도 상품별로 다르다. S&P500과 미국배당다우존스 상품은 월중, 나스닥100 상품은 월말을 분배기준일로 두고 있다. 3종을 함께 보유하면 구조상 월 2회 분배금을 받을 수 있다.
'TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜'은 최근 분배기준일을 월말에서 월중으로 변경했다. 옵션 프리미엄과 함께 편입 주식에서 발생하는 배당수익도 분배 재원으로 활용한다.
이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부장은 "커버드콜 ETF는 기초자산의 장기 성장성이 매우 중요한 상품"이라며 "미국 3대 지수를 기초로 타겟데일리 커버드콜 전략을 더해 성장성과 현금흐름을 함께 추구할 수 있도록 설계했다"고 말했다.
이어 "월중과 월말로 나뉜 분배기준일을 조합하면 월 2회 분배금 수령이 가능한 만큼 투자자들의 현금흐름 설계에 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com