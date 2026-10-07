JW중외제약, 약국 온라인몰 강화…지오영·피코이노베이션 입점

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약이 7일 JWSHOP 유통·배송을 강화했다.
- 지오영·피코이노베이션 입점으로 품목을 늘렸다.
- 하루 두 차례 당일배송으로 재고 확보를 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 약국 전용 온라인몰 'JWSHOP'의 유통·배송 서비스를 강화한다고 7일 밝혔다.
JWSHOP은 약국 고객이 일반의약품과 전문의약품, 헬스케어 제품 등을 주문할 수 있는 온라인 플랫폼이다.
JW중외제약은 이달부터 지오영과 피코이노베이션을 신규 입점시켜 약국에서 구매할 수 있는 품목을 확대한다. 약국의 구매 환경 변화에 맞춰 상품 구성과 물류 서비스를 늘려 주문 편의성과 배송 효율성을 높일 계획이다.
자사 일반의약품과 리바로·리바로젯 등 전문의약품을 대상으로 하루 두 차례 당일 배송 시스템도 운영한다. 이를 통해 약국의 신속한 재고 확보와 효율적인 재고 관리를 지원한다.
JW중외제약은 주문·배송 서비스와 함께 제품 정보와 브랜드 캠페인을 제공해 JWSHOP의 약국 전용 플랫폼 경쟁력을 강화할 방침이다.
JW중외제약 관계자는 "JWSHOP은 약국 고객이 필요한 제품을 보다 편리하고 안정적으로 공급받을 수 있도록 지원하는 채널"이라며 "앞으로도 약국 운영에 실질적인 도움이 되는 서비스로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com