JW중외제약 엠파가드, 3상서 기존 2제 요법 대비 혈당 조절 개선

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당화혈색소 0.81%p 감소…중증 저혈당 보고 없어

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 최근 열린 유럽당뇨병학회 연례학술대회(EASD 2026)에서 아나글립틴과 엠파글리플로진 복합제 '엠파가드'의 임상 3상 결과를 발표했다고 6일 밝혔다.

이번 임상은 메트포르민과 엠파글리플로진 병용으로 혈당 조절이 충분하지 않은 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 국내 26개 병원에서 24주간 진행됐다.

당뇨병 치료제 '엠파가드' 임상 3상 결과 발표 현장 [사진=JW중외제약]

기존 메트포르민·엠파글리플로진 2제 요법을 유지한 대조군과 메트포르민·엠파가드를 병용한 투여군의 유효성과 안전성을 비교했다. 엠파가드 투여군은 아나글립틴이 추가되는 3제 요법을 적용받았다.

임상 결과 엠파가드 투여군의 당화혈색소(HbA1c)는 투여 전보다 0.81%포인트 감소해 대조군의 0.24%포인트보다 감소 폭이 컸다.

목표 수치인 당화혈색소 7.0% 이하 도달률은 엠파가드 투여군이 55.7%로 대조군의 25.5%를 웃돌았다. 인슐린을 분비하는 췌장 베타세포 기능 개선과 공복혈당 감소 효과도 확인됐다.

안전성 평가에서는 두 군의 부작용 발생률이 유사했으며, 중증 저혈당 사례는 보고되지 않았다.

학회에서는 김상용 조선대학교병원 내분비대사내과 교수가 연자로 나서 임상 결과를 발표했다.

김 교수는 "기존 약물 조합으로 혈당 조절이 되지 않던 환자에게 엠파가드를 투여했을 때 우수한 혈당 강하 효과와 췌장 베타세포 기능 개선 효과를 입증했다"며 "치료 선택지가 제한적이었던 환자군에게 안전하고 유효한 치료 옵션을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.

JW중외제약은 이번 결과를 바탕으로 아나글립틴 단일제 '가드렛'과 복합제 엠파가드의 시장 입지를 강화하고, 임상 근거를 활용한 마케팅을 확대할 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "이번 임상 데이터는 엠파가드의 혈당 조절 효과와 안전성을 재확인한 유의미한 결과"라며 "앞으로도 당뇨병 환자들에게 더 다양한 치료 옵션과 신뢰할 수 있는 임상 근거를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com