호안그룹, 산하정보기술·야놀자파트너스와 호텔 운영 협력

AI 핵심 요약beta
- 호안그룹이 7일 산하정보기술·야놀자파트너스와 MOU를 체결했다.
- 3사는 숙박 개발, 운영, 판매, 조달까지 호텔 사업 전반에서 협력하기로 했다.
- AI 자동화 시스템을 도입해 운영 효율과 서비스 경쟁력 강화에 나선다.
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호텔 운영 효율성, 서비스 경쟁력 향상 도모
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 호안그룹이 호텔 운영 솔루션 전문기업 산하정보기술, 호텔 개발 컨설팅 전문기업 야놀자파트너스와 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
3사는 숙박 상품 개발부터 공간 운영, 온라인 판매 서비스(OSS) 솔루션 기반의 디지털 운영 환경 구축, 구매·소모품 공급(MRO) 조달, 브랜드 영업 및 사업 확장까지 호텔 사업 전반에서 협력하기로 했다.
회사에 따르면 3사는 이번 협약을 통해 호텔의 영업 및 운영 핵심 업무를 지원하는 인공지능(AI) 기반 자동화 시스템 개발·도입을 추진할 계획이다. 호텔 운영 효율성과 서비스 경쟁력 향상을 목표로 세부 협력 방안을 구체화할 예정이다.
호안그룹은 전 야놀자 F&G 대표를 역임한 이승훈 대표가 이끄는 숙박 개발·운영 전문기업이다. 중소형 호텔 브랜드를 자체 개발해 국내 중소형 호텔의 브랜드화를 주도해 왔으며, 프리미엄 공간 브랜드 '호헤(HOHE)'를 운영 중이다.
산하정보기술은 국내 중소형 호텔 운영 솔루션 전문기업으로, 호헤 브랜드 사업지에 온라인 판매 마케팅 지원, 판매 채널 연동, 예약·객실 관리 시스템 등 온라인 판매 및 운영 솔루션을 제공한다. 야놀자파트너스는 공간 운영에 필요한 고품질 비품 및 MRO 등의 안정적·합리적 공급 체계를 구축하고, 광범위한 영업 네트워크를 바탕으로 호헤의 전략적 파트너로 함께할 예정이다.
호안그룹 관계자는 "이번 협약을 기점으로 산하정보기술과 야놀자파트너스의 노하우와 역량을 결합해 호헤의 시장 확장성과 운영 효율성을 강화할 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com