제네시스, 부산국제영화제 10년 연속 후원…GV90 네오룬 의전차 투입

AI 핵심 요약beta
- 제네시스가 7일 부산국제영화제를 10년 연속 후원했다.
- GV90 네오룬 등 차량 100여대를 의전용으로 지원했다.
- 제작 지원 단편영화 상영과 관객과의 대화도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 부산국제영화제를 10년 연속 공식 후원하며 초대형 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) 'GV90 네오룬'을 비롯한 차량 100여대를 지원한다.
제네시스는 '제31회 부산국제영화제'의 공식 후원사로 참여한다고 7일 밝혔다. 제네시스는 지난 2017년부터 부산국제영화제와 파트너십을 이어오고 있다.
올해 영화제에서는 GV90, G90, GV80 하이브리드, GV80 블랙, GV70 전동화 모델 등 총 100여대를 주요 영화감독과 배우, 관계자들을 위한 의전차량으로 제공한다.
특히 지난 6일 개막식 레드카펫 행사에서는 브랜드 최초의 초대형 플래그십 전동화 SUV 'GV90 네오룬'을 의전차량으로 운영했다. 영화제 기간에는 개·폐막식을 제외하고 영화의전당 메인 스테이지 인근에 차량을 전시한다.
제네시스가 제작을 지원한 마릴린 먼로 탄생 100주년 기념 단편영화 '플레시 임팩트'도 상영된다.
배우 겸 감독 매기 질렌할이 연출한 17분 분량의 작품으로, 다코타 존슨과 엘렌 버스틴이 각각 전성기와 100세의 먼로를 연기했다. 영화제에서는 감독이 참여하는 관객과의 대화도 진행될 예정이다.
제네시스 관계자는 "앞으로도 다양한 문화예술 활동을 지원하며 브랜드 철학을 전달해 나갈 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com