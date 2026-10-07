롯데바이오로직스, 알보텍 바이오시밀러 생산 수주

AI 핵심 요약beta
- 롯데바이오로직스가 7일 알보텍과 생산 수주 계약을 체결했다.
- 양사는 밀라노 CPHI 현장에서 협약을 맺고 협력 확대에 나섰다.
- 시러큐스 공장서 항체 바이오시밀러 원료를 생산할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데바이오로직스는 글로벌 생명공학 기업 알보텍과 생산 수주 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.
계약 체결식은 이탈리아 밀라노에서 열린 제약·바이오 전시회 'CPHI Milan 2026' 현장에서 진행됐다. 박제임스·신유열 롯데바이오로직스 대표이사와 로버트 웨스만 알보텍 회장, 리사 그레이버 알보텍 대표이사 등 양사 관계자들이 참석했다.
롯데바이오로직스는 이번 계약에 따라 미국 뉴욕 시러큐스 생산시설에서 글로벌 시장에 공급할 알보텍의 다수 항체 바이오시밀러 원료의약품을 제조할 예정이다. 양사는 향후 협력 범위도 확대할 계획이다.
시러큐스 공장은 총 4만 리터 규모의 바이오의약품 제조용 바이오리액터와 공정 개발·품질관리 역량을 갖추고 있다. 최근 미국 식품의약국(FDA)의 불시 실사에서는 지적 사항 없이 통과했다.
알보텍은 이번 계약으로 미국 내 생산 거점과 글로벌 공급망을 확대한다. 추가 생산능력을 통해 자체 개발·제조 역량과 기존 파트너십을 보완하고, 제품군 확대와 글로벌 수요 증가에 대응할 계획이다.
박제임스 롯데바이오로직스 대표이사는 "알보텍의 바이오시밀러 개발 전문성과 롯데바이오로직스의 글로벌 상업 제조 역량이 시너지를 내며 강력한 파트너십을 구축하게 됐다"며 "전 세계 환자들에게 고품질 바이오의약품을 합리적인 가격에 안정적으로 공급하는 데 기여하게 돼 기쁘다"고 말했다.
이어 "협력 규모 확대에 따라 뉴욕 시러큐스와 송도 바이오캠퍼스를 유기적으로 연계해 글로벌 공급망에 최적화된 유연한 '듀얼 사이트' 생산 체제를 지원하는 데 집중하겠다"고 덧붙였다.
리사 그레이버 알보텍 최고경영자(CEO)는 "글로벌 제조 네트워크 확장을 통해 향후 10년간 파이프라인 수요를 충족할 충분한 생산능력을 확보하게 될 것"이라며 "롯데바이오로직스와의 협력으로 뉴욕에 추가 제조 역량을 확보해 포트폴리오 확장과 신제품 출시를 준비하는 과정에서 기존 역량을 보완할 수 있게 됐다"고 말했다.
상업용 공급은 기술이전과 제조 적격성 평가를 성공적으로 완료하고 관련 규제기관의 승인을 받은 뒤 이뤄질 예정이다.
sykim@newspim.com