SK온, 포드 'Q1 어워드' 수상…헝가리 공장 품질 경쟁력 인정

AI 핵심 요약beta
- SK온 헝가리 이반차 공장이 6일 포드 Q1 인증을 받았다.
- 양산 2년 만에 최고 등급 품질 기준을 충족했다.
- 품질관리 체계가 높게 평가돼 고객 신뢰를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK온 헝가리 이반차 공장이 글로벌 완성차 업체 포드로부터 최고 등급 품질 인증을 받았다.
SK온은 6일(현지시간) 헝가리 이반차 공장에서 포드 'Q1 어워드(Q1 Award)' 수여식을 열고 Q1 인증을 획득했다고 7일 밝혔다.
이날 행사에는 김성식 SK온 유럽법인장이 참석해 포드 관계자로부터 상패를 전달받았다.
포드 Q1 어워드는 포드가 부품과 원자재 공급사를 대상으로 생산 기술과 제품 품질, 품질 개선 노력, 제조·품질 관리 시스템 등을 종합 평가해 우수 사업장에 부여하는 최고 등급의 품질 인증이다.
SK온 이반차 공장은 2024년 2분기 양산을 시작한 이후 생산 안정화와 품질 경쟁력 강화에 집중해 왔다. 양산 약 2년 만에 Q1 인증을 획득하면서 포드의 제조·품질 기준을 충족했다는 평가를 받았다.
SK온은 지난해 말부터 올해 상반기까지 Q1 인증 획득을 위한 포드의 평가를 거쳤다. 심사 과정에서 품질 이상 제품의 납품을 방지하고 잠재적인 품질 위험을 사전에 파악해 개선하는 품질 관리 체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다고 회사 측은 설명했다.
김성식 SK온 유럽법인장은 "이번 Q1 어워드 수상은 본사와 현지 구성원들이 품질을 최우선 가치로 삼고 함께 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 지속적인 개선과 선제적 품질 관리를 통해 헝가리 공장의 제조·품질 경쟁력을 높여 고객 신뢰에 적극 부응하겠다"고 말했다.
이반차 공장은 SK온이 코마롬 제1공장과 제2공장에 이어 헝가리에 건설한 세 번째 배터리 생산 거점이다. 2021년 3분기 착공해 2024년 2분기 상업가동을 시작했으며 연간 30GWh 규모의 생산능력을 갖추고 있다.
코마롬 제1공장 7.5GWh, 제2공장 10GWh를 포함한 SK온의 헝가리 전체 생산능력은 연간 47.5GWh다.
이반차시는 SK온 공장의 지역 경제와 산업 기여도를 고려해 2024년 11월 이반차 산업단지 초입에서 공장 정문까지 약 1.8㎞ 구간의 도로명을 'SK út(SK로)'로 명명하기도 했다.
heoneykim@newspim.com