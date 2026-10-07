[프로필] 로히트 프라사드 보스턴다이나믹스 CEO

AI 핵심 요약beta
- 로히트 프라사드가 보스턴다이나믹스 CEO에 올랐다.
- 그는 아마존 알렉사와 AGI를 이끈 AI 전문가다.
- 레이시온 BBN과 아마존서 경력을 쌓았다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 로히트 프라사드(Rohit Prasad) 보스턴다이나믹스 최고경영자(CEO)는 아마존에서 알렉사와 범용인공지능(AGI) 분야를 이끈 인공지능(AI) 전문가다.
프라사드 CEO는 인도 비를라 공과대학교에서 전자·통신공학 학사, 미국 일리노이 공과대학교에서 전기공학 석사 학위를 취득했다. 미국 MIT 슬론 경영대학원에서 Executive MBA 과정을 마쳤다.
1999년부터 2013년까지 레이시온 BBN 테크놀로지스에서 근무한 뒤 아마존에 합류했다. 알렉사 및 디지털 제품 부문 머신러닝 디렉터를 시작으로 알렉사 부사장 겸 수석과학자, 수석부사장 겸 수석과학자를 역임했다. 2023년부터 2025년까지는 아마존 AGI 수석부사장 겸 수석과학자를 맡았다.
◆ 프로필
-인도 비를라 공과대학교 전자·통신공학 학사(1997년)
-미국 일리노이 공과대학교 전기공학 석사(1999년)
-미국 MIT 슬론 경영대학원 Executive MBA(2008년)
-레이시온 BBN 테크놀로지스(1999~2013년)
-아마존 알렉사 및 디지털 제품 부문 머신러닝 디렉터(2013~2016년)
-아마존 알렉사 부사장 겸 수석과학자(2016~2021년)
-아마존 알렉사 수석부사장 겸 수석과학자(2021~2023년)
-아마존 AGI 수석부사장 겸 수석과학자(2023~2025년)
-보스턴다이나믹스 CEO
chanw@newspim.com