트럼프 "한국에 관세 낮추길 원하면 대가 지불하라고 했다"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령은 6일 한국이 관세 인하 대가로 투자했다고 말했다.
- 그는 한국이 1500억달러를 조선업에 넣었다고 강조했다.
- 한화의 필라델피아 조선소 투자와 MASGA도 언급했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국이 관세 인하 혜택을 받는 대가로 대규모 투자를 단행했다고 6일(현지시간) 강조했다.
트럼프 대통령은 이날 메릴랜드주 볼티모어의 스패로우포인트 조선소에서 한 연설에서 "한국은 최근 우리에게 1,500억 달러(약 201조 원)를 제공했으며, 이 자금은 모두 조선업으로 들어간다"고 말했다.
그는 이어 "이는 관세를 낮추기 위한 그들의 방식이었다"라며 "한국 측이 관세를 낮추길 원하길래 '그에 대한 대가를 지불하라'고 답했다"고 알렸다.
트럼프 대통령은 "한국 기업 한화는 필라델피아의 크고 오래된 역사적인 조선소를 재활성화하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있다"며 "크고 오래된 조선소"라고 말했다.
트럼프 대통령이 언급한 것은 한국이 미국과 합의한 대미(對美) 투자 3,500억 달러 중 조선업에 1,500억 달러를 투자하는 조선협력 프로젝트 '마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)'다.
나머지 투자는 미 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업을 1호 프로젝트로 추진하고, 대형 원자력발전소 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트는 추후 협의하기로 했다.
그러나 트럼프 대통령은 최근 500억 달러 규모의 알래스카 LNG 프로젝트 투자에 대해 "곧 합의하지 않는다면 두 배로 (청구금을) 올릴 것"이라고 밝힌 바 있다.
wonjc6@newspim.com