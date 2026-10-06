밴스 "알래스카 LNG 사업, 韓과 세부사항 협의해야"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= JD 밴스 미국 부통령은 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업이 추진될 것이라면서도, 한국 측과 일부 세부 사항에 대한 협의가 필요하다고 밝혔다고 로이터 통신이 5일(현지시간) 보도했다.

밴스 부통령은 이날 워싱턴DC에서 알래스카로 향하는 전용기에 탑승하기 전 취재진에게 알래스카 LNG 프로젝트 관련 질문을 받자 "결국 성사될 일이라고 본다. 물론 아직 해결해야 할 세부 사항들이 남아 있고, 한국 측도 이에 대해 언급한 바 있다"고 말했다.

이어 밴스 부통령은 "미국산 천연가스에 대한 강력한 수요가 존재하는 만큼, 이 사업을 성공적으로 완수할 수 있을 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

밴스 부통령의 이날 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령과는 사뭇 달라 주목된다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 한국이 알래스카 파이프라인 프로젝트에 500억 달러(약 67조 원) 이상 투자하기로 했다고 밝혔지만, 한국 정부는 협의해야 할 부분이고 확정된 바 없다고 부인했다. 이에 트럼프 대통령은 지난 2일 "한국이 합의하지 않았다고 하나. 곧 합의하지 않으면 두 배로 올리겠다"고 경고하기도 했다.

알래스카 LNG 사업은 최북단 노스슬로프에서 채굴한 천연가스를 남부 항구인 니키스키로 운송하는 약 1,300㎞의 파이프라인을 건설하는 에너지 인프라 프로젝트다.

5일(현지시간) 알래스카로 향하는 에어포스투에 탑승 전 취재진의 질문에 답하는 JD 밴스 미국 부통령. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com