보스턴다이나믹스, 아마존 AI 전문가 '로히트 프라사드' CEO 선임

AI 핵심 요약beta
- 보스턴다이나믹스가 7일 로히트 프라사드를 CEO로 영입했다.
- 프라사드는 아마존 알렉사와 노바 개발을 이끈 AI 전문가다.
- 회사는 AI·로보틱스 융합과 산업 현장 적용을 확대한다.
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로보틱스·AI 융합 가속…현대차그룹 제조·물류 현장과 시너지 기대
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 아마존의 인공지능(AI) 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 신임 최고경영자(CEO)로 영입하며 피지컬 AI 사업 강화에 나선다.
보스턴다이나믹스는 7일 글로벌 AI 전문가 로히트 프라사드를 신임 CEO로 영입했다고 밝혔다.
프라사드 신임 CEO는 아마존의 AI 음성비서 '알렉사' 개발 초기부터 핵심 역할을 맡았으며, 이후 범용인공지능(AGI) 조직을 총괄했다.
특히 아마존의 생성형 AI 모델 제품군 '노바(Nova)' 개발을 주도하며 AI 기술의 제품화와 상용화를 이끌었다.
아마존 합류 이전에는 약 14년간 레이시온 BBN 테크놀로지스에서 머신러닝 연구와 응용 기술 개발을 담당했다.
보스턴다이나믹스는 이번 영입을 계기로 AI와 로보틱스 기술의 융합을 가속하고 지능형 로봇의 산업 현장 적용을 확대할 계획이다.
현대차그룹의 제조·물류·모빌리티 인프라를 활용해 로봇 기술을 검증하고 상용화하는 방안도 추진한다.
프라사드 신임 CEO는 "첨단 AI와 로보틱스를 융합해 현실 세계에서 의미 있는 가치를 창출하고, 로보틱스의 적용 범위를 산업 전반으로 확장하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com