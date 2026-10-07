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[핌in현장] 하루 만에 영웅에서 '민중의 적'으로…SNS 시대의 '에너미'

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  • 서울시극단이 10월 26일 연극 에너미를 선보인다
  • 입센 민중의 적을 SNS·유튜브 시대에 맞게 각색했다
  • 진실과 여론 충돌을 댓글·영상으로 체감하게 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

입센 고전, 140여 년 만에 SNS·유튜브 시대 질문으로
문소리·이봉련 커스틴 역…"진실이 뭘까 고민하게 돼"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 손가락 하나로 누군가를 영웅으로 만들기도, 순식간에 추락시키기도 하는 시대다. 진실과 여론이 충돌한다면, 우리는 어떤 선택을 할 것인가. 140여 년 전 헨리크 입센이 던진 질문을 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 시대의 이야기로 다시 꺼내든 연극 '에너미'가 오는 10월 26일 관객을 만난다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '에너미' 제작발표회에 참석한 (왼쪽부터) 강훈구 작가,이준우 연출, 배우 이봉련, 문소리, 강신구. [사진=세종문화회관] 2026.10.06 taeyi427@newspim.com

6일 서울 종로구 세종문화회관 예술동에서 서울시극단 '에너미' 제작발표회가 열렸다. 이날 자리에는 이준우 서울시극단 단장 겸 연출과 번역·윤색을 맡은 강훈구 작가, 커스틴 스토크만 역의 문소리와 이봉련, 데릭 길마틴 역의 강신구가 참석했다.

'에너미'는 노르웨이 극작가 헨리크 입센의 희곡 '민중의 적'을 스코틀랜드 극작가 키어런 헐리가 현대적으로 각색한 작품을 바탕으로 한다. 서울시극단은 이를 다시 동시대 한국 관객에게 맞게 번역·윤색했다.

입센의 '민중의 적'은 온천 도시의 수질 오염을 발견한 의사가 이를 세상에 알리려 하지만 지역사회의 경제적 이해관계와 충돌하고, 결국 자신이 '민중의 적'으로 몰리는 과정을 그린 작품이다. 발표된 지 140여 년이 지난 현재까지 진실과 다수의 이해관계, 여론과 민주주의에 대한 질문을 던지는 고전으로 꼽힌다.

'에너미'는 이 같은 원작의 질문을 SNS와 유튜브가 여론 형성에 막대한 영향을 미치는 오늘날로 옮겨온다. 과거 사회운동가로 활동하고 공중보건학을 공부한 커스틴 스토크만은 언니가 시작한 친환경 리조트 사업에 창립이사로 참여한다. 그러던 중 수돗물이 오염됐다는 사실을 발견하면서 이를 세상에 알려야 할지를 두고 갈등한다. 

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '에너미' 제작발표회에서 취재진의 질문에 답하는 이준우 연출 [사진=세종문화회관] 2026.10.06 taeyi427@newspim.com

이준우 연출은 작품을 선택한 배경으로 변화한 미디어 환경을 꼽았다. 누구나 정보를 접하고 자신의 목소리를 낼 수 있게 됐지만, 그만큼 진실이 흐려질 가능성도 커졌다는 것이다.

이 연출은 "미디어나 SNS가 좋은 방향으로 작동했을 때 사회에 좋은 영향을 끼칠 수 있는 힘을 가질 수 있다"면서도 "다른 한편으로는 진실이 오히려 흐려지고 사람들이 자신의 안위와 이득에 따른 선택을 하거나 질투와 혐오가 겹치면서 예전보다 진실을 알기 어려워질 수도 있다"고 말했다. 

원작과 달라진 지점도 뚜렷하다. 원작의 스토크만 형제는 자매로 바뀌었고, 온천수 오염은 지역 소멸 위기에 놓인 도시를 되살리기 위해 추진하는 친환경 리조트의 수질 오염 문제로 옮겨졌다. 여기에 언론사 기자와 대형 유튜버를 등장시켜 달라진 미디어 환경을 반영했다. 

강훈구 작가는 이를 다시 한국 사회의 언어와 정서에 맞게 윤색했다. 대형 유튜버의 말투와 라이브 방송 방식 등을 현재 한국의 미디어 환경에 맞게 다듬고, 스토크만 자매의 관계에도 한국적인 정서를 더했다.

강 작가는 "번역극처럼 다가가기보다 지금 우리 동시대에서 벌어지고 있는 일처럼 다가가는 데 가장 초점을 두고 윤색 작업을 했다"고 설명했다. 

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '에너미' 제작발표회에서 취재진의 질문에 답하는 강훈구 작가 [사진=세종문화회관]2026.10.06 taeyi427@newspim.com

특히 극 중 사건은 사실상 하루 동안 벌어진다. SNS를 통해 한 사람이 영웅으로 떠올랐다가 다시 '민중의 적'으로 추락하는 과정을 빠르게 보여준다.

강 작가는 "지금은 누군가가 영웅으로 떠오르고 다시 추락하는 과정을 실시간으로 보고 있다"며 "하루 만에 어떤 사람이 영웅이 됐다가 다시 민중의 적으로 추락하는 이야기를 더욱 속도감 있게 보여주려고 했다"고 말했다. 

커스틴 역은 문소리와 이봉련이 더블 캐스팅됐다. 문소리는 "많이 각색됐다고 보일 수도 있지만 원작의 틀을 절대 벗어날 수 없다는 생각이 들었다"며 "클래식에는 이유가 있구나라는 생각을 많이 하면서 연습하고 있다"고 말했다. 이어 작품을 처음 읽었을 당시 느꼈던 "엄청난 속도감과 공포심"을 무대에서도 전달하고 싶다고 밝혔다. 

연습을 거듭하면서 문소리가 주목한 것은 '진실'이었다. 그는 "연습하면 할수록 진실이 뭘까 생각하게 된다"며 "언니의 이야기도 언니 입장에서는 맞고 기자의 이야기도 기자 입장에서는 맞다. SNS에 올라오는 댓글도 각자의 입장에서는 다 맞는 이야기인 것 같다"고 말했다. 이어 "각자의 진실이 다르고 그것들이 모여 힘을 가지는 과정에 대해 함께 이야기하며 작품 속으로 들어가고 있다"고 덧붙였다. 

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 연극 '에너미' 제작발표회에서 취재진의 질문에 답하는 배우 문소리. [사진=세종문화회관]2026.10.06 taeyi427@newspim.com

이봉련은 작품이 먼 시대의 고전이 아닌 지금 주변에서 벌어질 법한 이야기로 다가온다는 점에 주목했다. 그는 "각색된 희곡을 통해 관객들은 옆 동네에서 일어날 법한 일처럼 느낄 수 있을 것"이라며 "SNS가 광장의 기능을 대신하게 됐다. 극장에서 던진 질문이 공연장을 나간 뒤에도 관객에게 계속 유효할 것이라는 생각이 든다"고 말했다. 

변화한 미디어 환경은 무대 위에서도 구현된다. 제작진은 실제 온라인 공간의 반응을 참고해 댓글을 수집하고 있으며 영상과 서라운드를 활용해 이를 관객에게 전달할 계획이다. 한 사람을 향해 움직이는 여론의 흐름과 그 안에서 느끼는 공포를 관객이 직접 체감하도록 하겠다는 구상이다.

강 작가는 "원작의 각색본에는 없는 많은 댓글을 수집하고 있다"며 "온라인과 SNS의 반응들이 영상과 서라운드를 통해 관객에게 다가오도록 해 '경험하는 연극'으로서 관객들이 그 공포를 직접 체험할 수 있는 시간이 되도록 하려고 한다"고 설명했다. 

이 연출은 "연극은 정답을 주는 장르라기보다 같이 고민해보자고 할 수 있는 장르"라며 "점점 더 대화하기 힘든 세상이 되고, 인터넷과 SNS에서 가볍게 던지는 말의 무게가 없어지고 있는 것은 아닌지 생각하게 된다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com

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BIFF 개막작 김종관 감독 "사소함의 가치 인정 감사" [부산=뉴스핌] 양진영 기자 = 제 31회 부산국제영화제가 김종관 감독의 '낮과 밤은 서로에게'로 문을 열었다. 올 상반기 활기를 띠던 극장가도 잠시, 최근 의도치않게 사회적 논란이 된 작품으로 혼란스러운 중에 영화제는 묵묵히 제 자리를 지키고 있다. 6일 부산 영화의전당 중극장에서 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자시사회가 열렸다. 상영 이후 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석해 공식 기자회견에서 취재진과 개막작 선정 소감을 나눴다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘(왼쪽부터)가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com '낮과 밤은 서로에게'는 네 편의 옴니버스식 서사를 엮은 영화로, 한 카페를 배경 삼아 여러 관계의 사람들의 일상과 대화를 들여다본다. 다른 시간대 카페에 머문 유진(김민하)과 현오(주종혁)가 잠시 마주치고, 중학교 시절 친구인 상미(한선화)와 영민(장률)은 느닷없이 당황스러운 재회를 하게 된다. 웹소설 작가 혜진(심은경)의 다소 당황스러운 소설 작법과 영화감독 동남(이희준)의 열정까지. 일상적이면서도 평범한 사람들에 대한 애정을 담은 감독의 시선이 느껴진다. 이날 김종관 감독은 "같은 작업을 오랫동안 해오면서 단련이 됐다고 생각하는데 또 떨린다"면서 부산국제영화제의 개막작으로 선정돼 남다른 소회를 밝혔다. 그러면서 "저희 영화는 보셔서 아시겠지만 좀 작고 사소함에 대한 이야기, 거기에 있는 의미, 아름다움에 대한 것들을 좀 집중한 영화라고 생각한다. 처음에 현오가 시계를 본다. 시계의 작은 세계에 집중해서 그 안에서 아름다움을 발견하는 것 같이 우리 영화도 일반적인 영화의 서사 구조와 달리 4개의 대화만 있다. 대화라는 하나의 단면을 확대해서 보면서 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러갈 건지 상상하게 하고 그 다음을 그릴 수 있는 영화가 되길 바랐다"고 영화의 기획 의도를 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 김종관 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 또 김 감독은 "이번 작품도 제가 문학 같은데서도 봤었던 찰나의 순간에 대한 묘사다. 어떻게 보면 그게 삶의 다양한 부분을 얘기하는 것처럼도 느껴질 때가 있다. 그런 이야기의 힘이 있었으면 좋겠고 관객분들하고 그런 깊은 관계가 생기는 영화였으면 좋겠다고 항상 생각했다. 세계적인 위상이 있는 영화제에서 개막작으로 초청돼 이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함을 중요하게 여기고 손을 들어준 것 같아 감사한 마음"이라고 말했다. 유진 역을 맡은 김민하는 "토론토에서 촬영 중에 대본을 받았다. 어릴 때부터 감독님의 오랜 팬이었다. 정말 꿈만 같았다. 어릴 때부터 GV도 따라다니고 영화도 정말 많이 봤다. 글을 읽고 문자를 바로 보냈던 기억이 난다. 누군가의 일기장을 읽는 것 같다, 이런 글을 선물해주셔서 감사드린다고 말씀드렸었다. 우연히도 촬영 날이 제 생일이기도 했다. 이 영화를 통해 총 3번의 선물을 받은 것 같다"고 기뻐했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김민하가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 주종혁은 "감독님은 최고의 리스너"라면서 "제 속의 얘길 다 하고 싶을 정도로 공감도 많이 해 주시고 대본을 주시면 그 얘기, 삶에 대한 얘기도 많이 나누면서 촬영하면서 정말 편하게 했다. 워낙 자유롭게 하게 해주셔서 감독님을 의지하게 되기도 한다. 김민하 배우님이 숨쉬듯이 연기한다는 말씀도 해주셔서 그런 톤을 맞춰보고 싶어서 연구를 해보기도 하면서 재밌게 촬영했다"고 말했다. 상미 역의 한선화는 "김민하 배우가 선물 얘기를 하니, 오늘이 제 생일이다"라면서 환하게 웃었다. 그러면서 "고향인 부산에서, 정말 사랑하는 부산국제영화제에서 개막작으로 만나게 돼 정말 영광스럽고 감독님 작품으로 선물을 받게 돼 행복하다. 영화가 너무 기대된다"고 상기된 소감을 얘기했다. [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 한선화가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 김종관 감독은 이 작품에 대해 "제목을 '낮과 밤이 서로에게'라는 제목을 지었는데 영화를 함축시킬 수 있지 않을까 생각했다. 첫 이야기에서 김민하, 주종혁 배우가 낮과 밤의 세계를 연기하지만 실은 되게 여러 가지의 은유를 할 수 있다. 한 사람은 낮에 있고 한 사람은 밤에 있는데 그 사람들이 연결되어 있는 이야기라면, 마지막 에피소드는 같은 공간에 있다가 서로가 낮과 밤이 되는 사람들의 이야기일 수도 있을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "어쨌든 계속 양면이 오고가는 이야기들이다. 그 안에 보면 저마다 사연이 있고 또 그들이 만들려고 하는 영화도 있고 꿈도 있고 현실도 있다. 이런 것들이 낮과 밤처럼 서로가 대비가 되기도 하지만 연결도 되어 있는 것 같다. 그래서 낮과 밤이라는 게 전혀 다른 서로가 떨어져 있는 것 같다가도 한 공간에 낮과 밤이 머무는 거니까 서로 연결도 돼있다. 서로가 타인들을 이해하는 영화가 되길 바라는 면도 있었다. 그런 면에서 제목의 의미까지 생각해주셨으면 한다. 이 영화가 여러 층위를 가지고 있어서 끝난 후에도 좀 관객들이 감상을 할 수 있는 영화가 되기를 바란다"고 관객들의 다양한 감상과 이야기, 결말을 열어뒀다. 지난해 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'를 개막작으로 상영하면서 최근 선정 기준이 대중성으로 방점이 찍혔다는 의견이 많았다. 올해는 김 감독의 작품을 선정하면서 오히려 독립영화, 소규모 영화로 다시 돌아간 모양새다. 정지혜 프로그래머는 "부산국제영화제는 매년 정말 탁월하고 훌륭한 작품들을 엄선해서 개막작을 선정하고 있다. 작년과 재작년에는 조금 더 제작의 어떤 규모의 측면에서는 올해의 작품보다 더 큰 작품이었던 것은 사실이지만 올해의 작품이 제작의 어떤 규모와 무관하게 그 작품이 이 작품이 갖고 있는 의미와 또 작품의 어떤 가치는 결코 작지 않다고 생각한다"고 말했다. 정 프로그래머는 또 "이 작품은 한 창작자가 굉장히 고심하고 또 그것을 꼼꼼하게 설계해서 자신만의 감성과 세계를 빚어내는 아주 빼어난 작품"이라며 "부산국제영화제 개막작의 주요한 선정의 이유 중에 하나는 아주 많은, 너른 범위의 관객분들이 2시간 가까운 시간을 야외 극장에서 극장에서 보실 때 무리 없이 즐겁게 보실 수 있는 그런 작품을 선정하는 것을 우선으로 하고 있다. 제작 규모가 때에 따라서는 규모가 클 수도 있다. 올해 개막작은 기준에 충분히 부합하는 작품이다. 감독님, 배우분들의 하모니와 연기의 내공이 고스란히 전달되는 작품이라서 많은 연령층 넓은 연령층이 함께 보시기에도 손색이 없는 작품이라는 점에서 올해 개막작으로 선정하는 데 주저함이 없었고 자랑스러운 작품"이라고 평했다.  [부산=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 심은경이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 '제31회 부산국제영화제(BIFF)' 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 인사말을 전하고 있다. 2026.10.06 yeawon2@newspim.com 이날 간담회 말미에는 현재 뜨겁게 영화계를 달구고 있는 문제작이 돼버린 '암살자(들)'에 대한 질문도 나왔다. 배우 심은경은 직접 '암살자(들)'에 출연한 바도 있다. 하지만 정 프로듀서는 "개막작에 대한 이야기만을 나누는 곳"이라며 기존의 영화제의 공식입장으로 답변을 갈음했다. 앞서 부산국제영화제는 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'의 영화제 내 모든 무대인사 취소 소식을 알렸다. 출연 배우 이민호의 '액터스하우스' 행사도 취소됐다. 영화제는 당시 "제작사 요청에 따라 예정돼있던 영화제 개막식 참석 및 야외 무대인사 일정이 취소됐다"면서 "영화제는 관객 및 게스트들의 안전과 원활한 행사 진행을 고려한 제작사의 의사를 존중한다. 기다려주신 관객 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다. 올해 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일원에서 열린다. 오후 6시 영화의전당 야외무대에서 개막식이 개최되며, 개막작 '낮과 밤은 서로에게'가 상영된다.  jyyang@newspim.com 2026-10-06 17:18
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강변역 센트럴아이파크, 1가구 모집에 6만6863명 몰려 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = '10억 로또'로 불린 서울 광진구 강변역 센트럴 아이파크 무순위 청약에 6만6000여 명이 몰렸다. 6일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 열린 서울 광진구 구의동 '강변역 센트럴 아이파크' 전용 84㎡C 일반공급 1가구 모집에 6만6863명이 신청했다. 강변역 센트럴 아이파크 현장 모습 [사진=서울시] 이번 청약은 불법전매나 공급질서 교란 등으로 계약이 취소된 주택을 다시 공급하는 불법행위 재공급 물량 1가구를 대상으로 한다. 공급금액은 12억2202만 원이다. 같은 단지 전용 84㎡ 분양권이 8월 22억원에 거래된 것을 감안하면 분양가 대비 시세차익이 10억원에 육박하는 셈이다. 청약 대상은 입주자모집공고일 기준 서울에 거주하는 무주택 가구주다. 청약통장 가입 여부와 관계없이 신청할 수 있으며 추첨으로 당첨자를 선정한다. 실거주 의무도 없어 당첨자의 자금 운용 부담이 상대적으로 적다는 점도 수요가 몰린 배경으로 꼽힌다. 당첨자는 12일 발표되며 계약은 23일 진행된다. 계약금은 공급금액의 10%인 1억2220만2000원이며 나머지 잔금 10억9981만8000원은 11월 30일까지 납부해야 한다. 잔금을 모두 납부하면 즉시 입주할 수 있다. 강변역 센트럴 아이파크는 광진구 구의동 한양연립 모아주택 사업으로 건립됐다. 최고 15층, 4개 동, 총 215가구 규모로 조성됐다. donglee@newspim.com 2026-10-06 20:37

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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